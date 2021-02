Tom Holland ne semble pas particulièrement satisfait de sa représentation de Nathan Drake d’Uncharted

Dans une interview qui ne manquera pas de faire en sorte que son publiciste s’arrache les cheveux une fois de plus, Tom Holland a décrit sa performance comme Nathan Drake dans le Inexploré film comme une «erreur» et «quelque chose que je ne referai probablement plus jamais». Pour être clair, il ne parle pas du rôle lui-même, juste de sa performance.

Dans le cadre d’une entrevue avec GQ, la publication a expliqué que Holland devait se renforcer pour le travail, et devait faire beaucoup de «look cool». Cela ressemble au Homme araignée L’acteur a l’impression d’avoir passé un peu trop de temps dans sa propre tête, et il n’est donc pas satisfait de sa performance.

«Dès que vous commencez à vous inquiéter de » Est-ce que je suis bien dans cette photo? » jouer devient autre chose que jouer un personnage », explique-t-il. «Je pense qu’il y a des éléments de ma performance dans Uncharted où je suis tombé sous le charme d’être ‘Je veux bien paraître maintenant. Je veux que ce soit mon moment cool. Je devais jouer ce gars très dur, très stoïque – essentiellement Mark Wahlberg. Mon personnage est censé être un putain de héros d’action en ce moment!

Holland a continué qu’il n’avait pas encore vu le film et qu’il ne savait donc pas s’il avait réussi ou non. «C’était une leçon importante apprise, car, parfois, il s’agissait moins de marquer et de parcourir cette scène que de marquer, de me tenir comme ça et de voir mes biceps bombés. C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne referai probablement plus jamais.

Donc, la star britannique ne dit pas nécessairement que le film est mauvais et qu’il n’aimait pas le rôle, juste qu’il n’est pas particulièrement satisfait de la façon dont il l’a abordé. Bien que le contexte ait du sens, nous doutons que les payeurs hollandais à Hollywood soient trop heureux de le lire – surtout maintenant qu’il se répand sur le Web. Néanmoins, le spectacle continue – le film Uncharted est lancé en 2022.