Tom Holland ne sait pas s’il reviendra après Spider-Man : No Way Home

Malgré le succès record de Spider-Man : Pas de retour à la maison, on ignore actuellement ce que l’avenir réserve à l’itération par Tom Holland du personnage bien-aimé de Marvel. Bien que l’on s’attende à ce que l’acteur reprenne le rôle pour plus après la conclusion de Spider-Man : Pas de retour à la maison, Holland a donné une réponse honnête concernant son retour. S’adressant à Pete Hammond de Deadline via la chaîne YouTube officielle de Spider-Man, l’acteur a révélé qu’il ne savait rien d’un éventuel Spider-Man 4 et qu’en fin de compte, il serait heureux de « se balancer vers le coucher du soleil ».

« La réponse véridique, et j’ai fait toute une tournée de presse où je ne fais que mentir. La vérité est que, et vous n’allez pas aimer la vérité, je ne connais pas la réponse à cette question. Ce film pour moi était aussi spécial qu’une expérience pourrait jamais l’être. Partager l’écran avec ces gars. Jouer à Spider-Man pourrait être une expérience assez aliénante parce que, vous savez, nous sommes les trois seuls gars à l’avoir fait. Alors, pour partager ça avec vous deux, ça a été une expérience tellement merveilleuse, dont j’ai des souvenirs incroyables. Je ne sais pas, il y a une partie de moi qui a l’impression que c’est le moment idéal pour sauter du bâtiment et se balancer vers le coucher du soleil et laisser le le prochain jeune chanceux viendra enfiler le costume, ou je pourrais, je ne sais pas, acheter une nouvelle maison et avoir besoin d’un chèque de paie et je reviendrai. »

Grâce à la folie multiverselle, à l’inclusion de divers personnages préférés des fans du passé de Spider-Man et à une compréhension approfondie de ce qui a rendu le héros Marvel si populaire pendant toutes ces années, Spider-Man : Pas de retour à la maison a connu un énorme succès financier et critique. Il n’est donc pas étonnant que Tom Holland soit plus qu’heureux que Spider-Man: No Way Home soit son chant du cygne (ou sa chanson swing, si vous préférez).

Après une bataille finale très appréciée des foules avec trois variantes de Spider-Man, Spider-Man : Pas de retour à la maison se termine sur une note incroyablement intéressante, amenant Peter Parker de Tom Holland dans un endroit beaucoup plus familier. Broke, seul, et maintenant dépourvu de toute la technologie Tony Stark qui l’a maintenu à flot tout ce temps, les écrivains Chris McKenna et Erik Sommers ont récemment expliqué comment ils avaient transformé la trilogie « Home » en une histoire d’origine en trois films.

« Si ça se termine ici, tant mieux », a déclaré le duo d’écrivains. histoire d’origine qui s’est déroulée sur trois histoires pour amener ce Peter Parker à cet endroit où il est dépouillé, anonyme, n’a pas de bienfaiteur milliardaire, a traversé le sacrifice de ce que cela signifie vraiment d’avoir ce pouvoir et quelle est cette responsabilité qui va de pair avec qui est, et doit maintenant chercher comment payer le loyer. Je pense que ce serait vraiment satisfaisant, je pense que ce serait vraiment cool. »

