Tom Holland ne pense pas qu’il y aura une autre division de Spider-Man entre Marvel et Sony

Enfin, Tom Holland a révélé le titre du troisième film de Spider-Man, et cette fois, il l’a fait officiellement et non sur une histoire Instagram. Le film est intitulé Spiderman: pas de chemin à la maison. Le titre a été révélé dans une courte vidéo Instagram, où le titre a été écrit sur un tableau blanc avec d’autres titres rejetés, qui incluaient « Homeworlds » comme titre potentiel. Néanmoins, c’est juste incroyable d’avoir enfin le titre du film après quoi semble avoir duré longtemps. Mais que faire ensuite? Spider-Man: pas de retour à la maison n’a pas été facile pour les fans de Marvel.

Après Spider-Man: loin de chez soi fait grand au box-office, l’accord entre Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios concernant l’utilisation de Spidey dans les productions des deux studios s’est effondré, ce qui a conduit Sony à reprendre Spider-Man avec eux et à annuler officiellement toute implication future de Holland’s Spider- homme dans l’univers cinématographique Marvel.

Le directeur de Marvel, Kevin Fiege et Tom Holland, ont abordé cette scission à l’Expo D23 cette année-là. Mais grâce à un appel téléphonique ivre de Hollande au PDG de Disney, Bob Iger, Disney a renégocié en voyant l’investissement de Holland dans le rôle et l’importance croissante de son portrait parmi les fans de MCU. Finalement, le troisième film a été éclairé en vert.

Maintenant, selon Tom Holland, Sony et Marvel continueront de collaborer sur les films de Spider-Man même à l’avenir. Dans une interview que Tom Holland a donnée à Collider, il a donné quelques détails sur la façon dont Sony et Marvel se dirigent maintenant avec un esprit collaboratif avec Spider-Man. Il a même souligné que les deux studios « ont peut-être trouvé une voie qui soit bénéfique pour les deux » et « qu’ils adorent travailler ensemble ». Il a plaisanté sur le fait qu’il est peu impliqué dans le fait d’être juste l’acteur qui est « comme un gamin au milieu, entre deux parents lors d’une dispute ».

Loin de la maison n’était pas seulement un succès, mais un énorme blockbuster au box-office, rapportant plus d’un milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait le film Spider-Man le plus rentable de tous les temps. Compte tenu de la quantité d’affaires que ces deux studios peuvent faire en combinaison avec les films de Spider-Man, ils les garderont probablement associés à long terme. De plus, l’implication de Michael Keaton dans Sony Morbius, qui fera partie de Sony Pictures Universe of Marvel Characters a déclenché des rumeurs selon lesquelles les personnages des deux franchises (à commencer par Adrian Toomes) peuvent se croiser de chaque côté pour établir une interconnectivité plus large dans MCU. De plus, toutes les « spéculations multivers » et l’implication du Docteur Strange de Benedict Cumberbatch créeront des opportunités infinies pour Marvel et Sony pour créer plus d’entreprises centrées sur le Spider-Man de Holland et d’autres personnages associés.

Cependant, Holland a déclaré que le troisième Homme araignée mettrait officiellement fin à son contrat avec Marvel Studios; cependant, l’acteur ne prendra pas un battement de coeur pour faire un retour en tant que personnage le plus réussi de sa carrière. Marvel a déjà prolongé le poste de contrat de Chris Hemsworth Avengers: Fin de partie, vous ne pouvez donc pas vraiment exclure la possibilité que la même chose se produise avec la Hollande.

Spider-Man: pas de retour à la maison sortira le 17 décembre 2021. Réalisé par Sam Raimi, le film mettra en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori et Marisa Tomei reprenant leurs rôles des films précédents du MCU, tandis que Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch va étirer l’ensemble du casting.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man