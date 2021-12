Tom Holland loin d’agir? Voici ses plans après Spider-Man: No Way Home

merveille

L’acteur qui incarne Peter Parker a déclaré vouloir faire une pause dans le monde du cinéma. Découvrez pourquoi et découvrez ce que l’acteur britannique a dit récemment.

!Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il est déjà ici! Le film le plus attendu de l’année a atteint les cinémas du monde entier et a enthousiasmé les fans des films de super héros. C’est que Tom Holland est revenu pour redonner vie à Peter Parker dans le Univers cinématographique Marvel et montrer ainsi qu’il est l’un des acteurs les plus aimés de la dernière décennie. Mais maintenant que la méga production a déjà vu le jour… Tom Holland continuera-t-il à se consacrer au cinéma ?

Il n’y aurait aucun doute là-dessus, mais les propos de l’acteur britannique ces derniers jours ont mis ses fans en alerte. Il est vrai que sa carrière a grandi à pas de géant : à seulement 16 ans, il a fait ses débuts sur grand écran avec L’impossible et depuis lors, il n’a été qu’une partie des succès. Lorsqu’en 2016, la société de Kevin Feige l’a invité à participer à Captain America : guerre civile, sa renommée est montée en flèche comme jamais auparavant.

Bien qu’il sache préserver sa vie privée, son caractère populaire l’a mis sous les yeux de la presse et des téléspectateurs qui n’ont cessé de rehausser encore plus sa silhouette. Et bien que cela lui ait servi à devenir le favori des franchises, aussi l’exposition l’a un peu stressé. Loin de se plaindre ou d’être insatisfait, il a évoqué ses projets au-delà du cinéma et tout ce qu’il aimerait faire hors des projecteurs.

En dialogue avec People, il a assuré : « J’ai passé les six dernières années très concentré sur ma carrière. Je veux faire une pause et penser à fonder une famille Pour découvrir ce que je veux faire hors de ce monde. J’aime les enfants, J’ai hâte d’être papa”. L’acteur qui incarne Spider-Man et qui vient de confirmer son idylle avec sa co-star Zendaya, il ajouta: « Je peux attendre et je le ferai, mais en même temps je ne peux pas. Chaque fois que je suis à un mariage ou à une fête, je suis toujours à la table des enfants”.

Apparemment, son désir insupportable de devenir père est lié à la façon dont il a été élevé : « Mon père a été un excellent modèle pour moi, je pense que je l’ai eu de lui”. De cette façon, il est arrivé à la conclusion de ce qu’il aurait fait dans sa vie si le comédien n’avait pas frappé à sa porte : « Je pense que je serais professeur d’école primaire ou quelque chose comme ça« . Et bien qu’il ait fait remarquer qu’il veut prendre du temps avec le monde du cinéma, il y a encore Tom Holland pour un moment, ou du moins c’est comme ça qu’il le démontrera en jouant Nathan drake l’année prochaine en Inexploré.

