Tom Holland laisse les fans hystériques car il aime publier des articles sur des hommes de petite taille ayant plus de relations sexuelles

Le message était une photo d’Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito du classique de 1988 jumeaux, avec une légende affirmant que les hommes de petite taille sont plus actifs sexuellement que les hommes de grande taille.

Le message disait: «Selon le Journal of Sexual Medicine, les hommes plus petits sont plus actifs sexuellement que les hommes plus grands – qui aurait pensé oui?

« Une étude portant sur 531 hommes hétérosexuels a révélé que » la fréquence des rapports sexuels était plus élevée chez les hommes mesurant moins de 175 cm « – ce qui est un peu moins de 5’9…

« Pouvons-nous obtenir un (emoji couronne) dans les commentaires pour nos petits rois ? »

Crédit : Instagram

Après avoir remarqué que Holland avait tapé deux fois sur le message, les fans ont profité des commentaires pour rire avec le joueur de 25 ans.

L’un d’eux a dit : « Oui Tom, notre petit roi. »

Un autre a écrit: « Omg, j’aime cet homme. »

Un troisième a dit : « LA FAÇON QUE J’AI JUSTE CRIS. »

Holland, qui mesure 5’8 », a récemment plaisanté sur la différence de taille notable entre lui et sa petite amie, Homme araignée co-vedette Zendaya.

« Spider-Man nous balance au sommet d’un pont », a révélé Zendaya sur Le spectacle Graham Norton. « Et il me place là-bas. On finit par sauter.

« Il est censé placer doucement MJ sur le pont et s’éloigner d’elle. Évidemment à cause de notre dénivelé, si nous sommes sur le même point… »

« Nous étions attachés, n’est-ce pas ? » Tom l’a interrompu.

Zendaya a accepté avant de poursuivre : « Nous atterririons au même endroit. Mes pieds ont visiblement touché le sol avant lui !

Crédit : Alamy

La foule a éclaté de rire, Norton ayant également du mal à contenir son amusement.

« Zendaya atterrirait – et je suis le super-héros ! Je suis censé avoir l’air cool ! Holland expliqua d’un ton taquin.

« Je me levais comme ça et mes pieds se balançaient sous moi et ensuite elle m’attrapait comme ça !

« C’est tellement agréable d’être pris pour changer ! »