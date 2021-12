Tom Holland jette plus de doutes sur son retour en tant que Peter Parker dans Spider-Man 4

Spider-Man reviendra bientôt sur grand écran, mais sera-ce sans Tom Holland dans le costume ? C’est difficile à dire ces derniers temps. La productrice Amy Pascal a déclaré qu’il était prévu de ramener la Hollande pour une autre trilogie de films, mais il a été rapporté plus tard que cette annonce était prématurée. Officiellement, Holland n’est pas engagé pour jouer dans plus de films pour le moment, même si le développement sur Spider-Man 4 est déjà à ses débuts.

Parlant de son avenir en tant que Spider-Man avec The Hollywood Reporter, Holland a mis encore plus en doute son retour potentiel dans le rôle. Cela ne veut pas dire qu’il en a fini avec la franchise, car il a suggéré qu’il pourrait travailler sur Spider-Man 4 en tant que producteur. L’acteur admet qu’il serait triste de lui dire au revoir, suggérant qu’il n’a pas encore fait ses adieux au rôle. Cela dit, il note qu’il se sent satisfait de tout ce qu’il a fait avec Spider-Man jusqu’à présent et se sent prêt à passer à autre chose.

« En toute honnêteté, je ne connais pas la réponse à cette question. Il y a eu des conversations sur l’avenir de Spider-Man. Que ce soit avec moi, je ne sais pas encore trop. Peut-être que je serai producteur ou quelque chose, je ne sais pas. Mais je sais que j’aime ce personnage et je serais triste de lui dire au revoir, mais j’ai pratiquement réalisé tout ce que je voulais accomplir en tant que personnage. Je pense vraiment que je vais gagner le Oscar pour ce film, donc c’est super. Alors, je suis prêt. Je suis prêt à dire au revoir. »

Le mois dernier, Holland a également déclaré qu’il était peut-être temps pour lui de passer à autre chose. Il a suggéré que « ce qui est peut-être le mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales ». Il a également déclaré que s’il jouait toujours à Spider-Man après ses 30 ans, alors il avait « fait quelque chose de mal ». Comme Holland a 25 ans, la production de son prochain film en tant que Spider-Man doit se faire rapidement, surtout s’ils réussissent à convaincre Holland de signer pour une autre trilogie. En tout cas, le retour de Holland dans le rôle n’est clairement pas garanti pour le moment.

Vous ne pouvez pas reprocher à Marvel et à Sony de vouloir faire plus de films avec Spider-Man de Holland. La première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a été un succès monumental, battant des records avec l’un des plus grands week-ends d’ouverture de tous les temps. La version ambitieuse a suscité beaucoup d’intérêt de la part des fans en raison de ses liens avec la précédente Homme araignée franchises de films. Comme révélé dans le marketing, le nouveau film a introduit des personnages de Sam Raimi Homme araignée films, tels que Doc Ock d’Alfred Molina et Green Goblin de Willem Dafoe, ainsi que d’autres de L’incroyable homme-araignée univers, comme Electro de Jamie Foxx.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison joue maintenant dans les théâtres. Le film met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch et Marisa Tomei. Jon Watts a réalisé le film sur un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Reste à savoir où vont les films Spidey en direct à partir d’ici, mais si Holland revient ou non, après Pas de chemin à la maisonL’incroyable succès de sera un défi.





