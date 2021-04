Tom Holland inquiète ses fans: arrête-t-il de jouer?

Tout comme Millie Bobby Brown ou Anya Taylor Joy, Tom Holland est devenue l’une des stars qui promet un grand avenir pour la nouvelle ère de l’industrie cinématographique. À seulement 24 ans, Holland est également l’un des jeunes acteurs les plus acclamés par la critique.

Il est arrivé à Marvel avec seulement 19 ans et, à partir de ce moment, sa carrière a pointé vers le haut. Bien que sa vie d’acteur ait un long CV, ses aventures en tant que Peter Parker l’ont catapulté à une renommée internationale, mais il semble maintenant que Tom Holland est sur le point de prendre une autre voie.

Tom Holland est l’une des stars les plus appréciées de Marvel. Photo: (Getty)



Le 17 décembre, le troisième film MCU sortira avec lui en tant que protagoniste, Spiderman: pas de retour à la maison, étant également le dernier auquel il participera en tant que jeune super-héros en costume rouge. D’après ce que la Hollande a confirmé, Son contrat avec Marvel n’était stipulé que pour trois films et prendra bientôt fin.

À tel point que le fils du légendaire Dominic Holland a également annoncé qu’à la fin du tournage, il voulait et méritait une rupture avec le monde du cinéma. C’est pourquoi, selon ses paroles, il rentrera chez lui et verra où le vent le mènera. Eh bien, ce moment est enfin arrivé!

Tom Holland Il traverse quelques jours de tranquillité, où il ne lui reste plus qu’à attendre la première de son prochain film et, pour réduire son anxiété ainsi que celle de ses fans, il décide d’activer les réseaux sociaux. En fait la nuit dernière Le Britannique est devenu viral pour une série de vidéos publiées sur ses histoires Instagram où on le voit jouer de la guitare: « travail en cours», Écrit-il avec l’audiovisuel.

La publication faite par l’interprète a non seulement fait sensation dans les réseaux pour l’avoir vu apprendre la musique, mais aussi beaucoup de spéculations à ce sujet. Est-ce que certains se sont demandé si maintenant il mettrait le jeu de côté pour se consacrer à une autre industrie ou s’il se prépare à jouer dans une comédie musicale, comme l’ont été ses débuts dans les théâtres, ce qui est très probable depuis qu’il a annoncé que ce n’est rien de plus qu’une œuvre dans le progrès.