Tom Holland incarnera Fred Astaire dans un nouveau biopic

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Hollywood, dans son grand goût pour raconter des histoires sur sa propre histoire, ne se mette à développer un film biographique sur Fred Astaire, une figure légendaire du cinéma américain dont la carrière s’est étendue sur 76 ans, dont on se souvient comme l’un des grands acteurs du cinéma musical grâce à ses talents de danseur.

Astaire est décédé en 1081 à l’âge de 88 ans, et à ce jour, il a une réputation qui reste impeccable auprès des fans de son travail et des historiens du cinéma, entretenant une relation privilégiée avec des artistes tels que Gene Kelly et Ginger Rogers.

En dépit d’être un acteur qui a servi de crochet commercial pour attirer le public en raison de ses talents d’acteur, Astaire n’a jamais remporté un seul Oscar de toute sa carrière, bien qu’il ait été nominé pour le prix en 1975 grâce à son travail avec » The Towering Inferno ”.

Une figure aussi importante de l’histoire d’Hollywood ne pouvait pas être laissée sans son propre film biographique, comme l’a rapporté AP Entertainment après avoir présenté un bref entretien avec Tom Holland, chargé de jouer Peter Parker dans le nouveau film MCU « Spider-Man: No Way Home ”, étant le même acteur qui a confirmé sa participation en tant que protagoniste dans ce film biographique.

Promouvoir #SpiderManNoWayHome à Londres, Tom Holland dit qu’il jouera Fred Astaire dans un film et discute de son avenir en tant que Peter Parker. pic.twitter.com/iEhujKhFqw – AP Entertainment (@APEntertainment)

«Je vais jouer Fred Astaire. Le script est arrivé il y a une semaine. Je ne l’ai pas encore lu, ils me l’ont donné. Je sais qu’Amy Pascal a le script. Nous avons parlé récemment sur Face Time. J’étais sous la douche et nous avons eu une belle conversation. Mais je jouerai Fred Astaire », a déclaré Holland lors de la promotion de son nouveau film à Londres.

Tom Holland attend également la première de « Uncharted », une adaptation de la saga de jeux vidéo acclamée qui sortira en salles en février 2022. Alors que son choix de jouer une figure légendaire du cinéma musical peut sembler étrange Pour certains, la vérité est que son ses origines d’acteur viennent du théâtre musical, recevant des éloges pour son travail dans l’adaptation théâtrale de « Billy Elliot ».

