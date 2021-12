Tom Holland incarnera Fred Astaire dans le prochain biopic

L’acteur de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, incarnera le légendaire chanteur, danseur et chorégraphe Fred Astaire dans un prochain film.

L’homme de l’heure Tom Holland vient d’aligner son prochain grand rôle. À l’heure actuelle, presque tout le monde parle de la sortie imminente de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, une épopée de super-héros qui conclut la première trilogie Spidey de Holland de manière très importante. Avant la première, il vient d’être annoncé qu’il incarnera le défunt chanteur, danseur et chorégraphe Fred Astaire dans un film biographique, confirmant les récents commentaires de la productrice Amy Pascal dans le profil GQ de Holland qu’elle le cherchait pour obtenir ce rôle.

« Oh, je joue Fred Astaire », a déclaré Holland à AP, annonçant sans ambages son casting. « Le script est arrivé il y a une semaine, je ne l’ai pas encore lu. Ils ne me l’ont pas donné. Je sais qu’Amy Pascal l’a fait. le script. Elle m’a fait face plus tôt quand j’étais dans le bain et nous avons eu un beau Facetime. Mais je jouerai Fred Astaire. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Peu d’informations ont été révélées sur ce projet, mais il est distinct d’un autre film en cours de développement qui inclut également Fred Astaire dans le cadre de l’histoire. Amazon et Automatik travaillent sur Fred & Gingembre avec Jamie Bell comme Astaire et Margaret Qualley comme Ginger Rogers. Le film raconte l’histoire d’amour des partenaires de danse à l’écran et hors écran. Jonathan Entwistle réalise ce biopic avec un scénario d’Arash Amel.

Tom Holland s’occupe visiblement des rôles qui s’alignent. Après Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les fans peuvent s’attendre à voir Holland jouer un autre rôle important lorsqu’il incarnera Nathan Drake dans le prochain Inexploré film, basé sur la célèbre série de jeux vidéo. Si cela s’avère être le grand succès que beaucoup s’attendent à ce qu’il soit, Holland pourrait finir par s’en tenir à ce rôle pendant un certain temps. Holland est également à bord pour incarner un homme avec un trouble de la personnalité multiple, Billy Millligan, dans la série Apple TV+ La salle bondée. Cela ne veut pas dire qu’il met fin aux choses avec sa course en tant que Peter Parker, car Amy Pascal a également récemment annoncé le projet de Sony de développer une autre trilogie Spidey avec Holland comme son incarnation du célèbre super-héros.

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man », a déclaré Pascal à Fandango. « Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois prochains. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

En réponse à cette annonce, Tom Holland a déclaré plus tard à Quotidien : « Écoutez, tout ce que je dirai, c’est que nous avons des choses très, très excitantes à discuter. Je ne sais pas ce que ces choses sont ou ce qu’elles signifieront. . Mais il semble que l’avenir soit incroyablement brillant, et comme je l’ai déjà dit, Spider-Man vivra pour toujours en moi. »

Pour l’instant, attendons simplement de voir ce qui se passe réellement dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, comme il y a tellement de rumeurs qui circulent, c’est difficile à dire à ce stade. Le film sortira en salles le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





George Clooney a refusé 35 millions de dollars pour une journée de travail À 60 ans, George Clooney est heureux de laisser passer certaines opportunités si elles lui font perdre le sommeil.

Lire la suite





A propos de l’auteur