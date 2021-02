Tom Holland flirte avec l’idée de devenir un comédien debout

cerise Star Tom Holland dit qu’il a « flirté » avec l’idée de devenir un humoriste. Le jeune acteur fait actuellement la promotion de son dernier projet avec les Russo Brothers, ce qui l’éloigne de l’univers cinématographique Marvel. cerise trouve Holland dans un rôle dramatique en tant que vétéran souffrant du SSPT qui devient dépendant aux opioïdes. Pour soutenir son habitude, le personnage se fait voler des banques et se retrouve en prison.

Les frères Russo sont convaincus que la performance de Tom Holland cerise lui vaudra des récompenses. Le rôle ne pourrait pas être plus différent de Peter Parker des Pays-Bas, mais l’acteur s’efforce toujours de faire quelque chose de différent pour l’avenir. Dans une nouvelle interview, l’acteur a déclaré qu’il voulait faire « quelque chose qui me met au défi, quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant », lorsqu’on lui a demandé ce qui allait suivre. Vous pouvez lire ce que Holland avait à dire ci-dessous.

« Ça pourrait être une comédie, [or] encore un autre film dramatique avec un personnage qui m’éloigne énormément de moi. One Piece de théâtre, j’adorerais remonter sur scène et revenir sur scène. Je suis un peu en train de flirter avec l’idée d’essayer un peu de stand-up comédie, en suivant mon vieil homme sur ses traces. Il y a toutes sortes de choses que j’aimerais essayer de faire. Je dois continuer à me rappeler que je n’ai que 24 ans et que j’ai toute ma vie devant moi, donc je ne veux rien précipiter. Je veux prendre mon temps et être très intelligent et stratégique dans ce que je ferai ensuite. «

Le père de Tom Holland, Dominic Holland, est acteur et comédien. Il a récemment écrit la bande dessinée, Eclipsed: Il s’avère que Spider-Man a un père après tout. Mais pourrait le Spider-Man 3 star fait-il une carrière debout? Cela reste à voir, mais ce serait certainement un défi majeur pour le jeune acteur.

En discutant de l’envie d’essayer de nouvelles choses, Tom Holland a déclaré: « J’arrive en quelque sorte à la fin d’un chapitre de ma vie et je suis très excité de voir ce que l’avenir nous réserve. » Quant à savoir ce que cela signifie pour Peter Parker de Sony et Marvel Studios à l’avenir, on ne sait pas. « Je suis aussi un peu nerveux à l’idée de m’éloigner des choses, mais comme tout, j’aime improviser et prendre les choses dans ma foulée et continuer, vraiment », a-t-il déclaré. Il semble que Sony ne fait que commencer avec sa franchise Spider-Man et Holland apparaîtra dans au moins un autre film MCU à l’avenir, qui s’ajoute à Spider-Man 3.

Spider-Man 3 est en cours de tournage et Tom Holland assure aux fans de MCU que le film sera assez fou. Si la moitié des rapports sur la suite très attendue finissent par se révéler véridiques, ce sera assez fou avec une tonne de personnages différents du multivers. Pour l’instant cependant, Holland semble penser à une éventuelle carrière dans le stand-up comédie. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Holland sur le podcast Little Gold Men de Vanity Fair.

Sujets: Cherry, Spider-man