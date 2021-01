Tom Holland filme Spider-Man 3 sur la même scène où il a auditionné pour la première fois

Le temps de Tom Holland jouant Peter Parker a déjà bouclé la boucle avec le tournage du jeune acteur Spider-Man 3 au même stade où il a pris le rôle il y a six ans. Marquant les débuts de Spidey dans le MCU, Holland a commencé à jouer le rôle dans la suite Captain America: guerre civile. Il est depuis apparu dans le Avengers films ainsi que dans deux films solo avec Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi.

Sur Instagram, Chris Pratt a organisé un téléthon Instagram pour collecter des fonds pour l’association caritative Greater Good. Avec plusieurs autres grandes stars, Holland a fait une apparition spéciale et a parlé de ce qu’il faisait ces derniers temps, notamment en révélant à quel point le tournage de Spider-Man 3 est une expérience un peu surréaliste qui l’a ramené là où tout a commencé. À partir de la vidéo, voici comment l’acteur Spidey explique la situation.

« Nous avons commencé à tourner Spider-Man 3 il y a quelques mois, ce qui a été fou et vraiment bizarre parce que nous le tournons à Atlanta. C’est là que j’ai fait mon audition pour Spider-Man, et nous tournons en fait sur la scène où j’ai fait mon audition. C’est comme une histoire vraiment étrange de franchir la même porte que j’ai franchie en tant qu’enfant de 18 ans, comme, nerveuse, comme: « Oh mon dieu, j’espère avoir ce travail! » Et puis franchir la porte à 24 ans, faire le troisième film, aimer la vie, confiant, profiter de tout ce qui m’arrive. Donc, ça a été incroyable. «

Tom Holland faisait face à une concurrence féroce avec d’autres jeunes acteurs talentueux dans les dernières étapes du processus de casting de Spider-Man. D’autres noms pour la partie inclus Asa Butterfield (le match de Ender), Judah Lewis (Démolition), Matthew Lintz (Pixels), Charlie Plummer (Boardwalk Empire) et Charlie Rowe (Société de la bande rouge). Après chaque test d’écran pour le rôle de Captain America: guerre civile Les réalisateurs Joe et Anthony Russo, Holland et Butterfield sont finalement devenus les pionniers avant que le premier ne soit officiellement choisi comme Peter Parker du MCU.

Jon Watts sera de retour pour diriger Spider-Man 3 en utilisant un scénario écrit par Chris McKenna et Erik Sommers. Avec Holland, Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei reviendront pour reprendre leurs rôles du précédent Homme araignée films. Benedict Cumberbatch sera également présenté comme Doctor Strange avec d’autres stars de retour de Marvel, dont Jamie Foxx dans Electro et Alfred Molina dans Doctor Octopus.

À partir de maintenant, les détails de l’intrigue ont été officiellement révélés, mais la rumeur veut que l’histoire tournera autour de l’introduction d’un vers d’araignée en direct. Selon certaines informations, Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient en pourparlers pour reprendre leurs rôles de suppléant Peter Parkers, ainsi que plusieurs autres stars de chacune de leurs franchises respectives. Cela n’a pas encore été officiellement confirmé par Marvel et Sony.

Dans tout les cas, Spider-Man 3 sortira dans les salles le 17 décembre 2021. Il fera partie de la phase quatre du MCU, qui comprend également les suites à venir de Panthère noire, Capitaine Marvel, gardiens de la Galaxie, et Docteur Strange. Vous pouvez regarder le téléthon vidéo complet sur Instagram de Chris Pratt.

