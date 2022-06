Tom Holland fête ses 26 ans : c’est un jour dans sa vie

célébrités

L’acteur fête ses 26 ans entouré de l’amour de ses amis, de sa petite amie, de sa famille et, bien sûr, de ses fans. Par conséquent, pour ceux qui veulent mieux le connaître, nous vous présentons une journée dans la vie de Tom Holland à l’occasion de son anniversaire.

© @tomholland2013Tom Holland

A seulement 14 ans, Tom Holland a brillé sur L’impossible, le film dans lequel il a donné vie à un petit Lucas, et avec lequel il a réussi à percer dans l’industrie cinématographique. Pour cette raison, à 19 ans, plein de talent et de compétences artistiques à continuer d’exploiter, il est arrivé à merveille laissant tout le monde complètement surpris. En effet, avec son niveau devant les caméras, il a su captiver aussi bien les réalisateurs que les fans.

Quand il est venu chez Marvel, Tom Holland J’allais jouer un personnage qui avait déjà eu deux barres très hautes : celle de Spider-Man. Après le passage de Tobey Maguire Oui Andrew Garfield, ce rôle était très marqué par la caractérisation de ces acteurs, mais il a su lui donner un tout autre air. Loin de ce qu’étaient les œuvres de ses prédécesseurs, Holland a su affronter un Peter Parker plus détendu et captivant.

Pour cette raison, avec son excellent travail, il a réussi à se catapulter à la renommée internationale. En fait, à l’heure actuelle, il est l’un des acteurs les plus aimés et les plus respectés de l’industrie au point qu’il pourrait devenir une légende hollywoodienne. A tel point qu’aujourd’hui, 1er juin, le monde entier fête son anniversaire. Oui! Tom Holland a 26 ans et en plus de Zendayaamis, famille et fans n’ont pas cessé de le saluer.

A cause de cela, de spoilers nous ne voulons pas arrêter de le faire et, pour lui rendre hommage, nous vous racontons à quoi ressemble une journée ordinaire dans sa vie. Comme tout acteur, Tom passe son temps sur le plateau, surtout lorsqu’il a un gros projet en cours. Tel était le cas avec Inexploré, le film qui a été créé en février de cette année et qui a fait fureur au box-office. Mais, sans aucun doute, cela signifiait un excellent travail pour lui et il le montre dans cette vidéo de Sony Pictures.

On sait que plus d’une fois les interprètes ont dû affronter des tirs la nuit ou à l’aube et, bien sûr, Tom Holland n’a pas été l’exception. Cependant, comme on le voit dans l’audiovisuel, il a réussi à surmonter la situation de la meilleure façon possible et avec la meilleure énergie. De plus, il était très bien accompagné par une super équipe.

