Tom Holland fait fureur sur Twitter pour un fil viral de ses vidéos dansant depuis qu’il est enfant

Tom Holland Il est l’une des personnalités les plus aimées et les plus populaires de ces derniers temps. Depuis qu’il a mis le costume Spider-Man pour lui Univers cinématographique Marvel avait une plus grande reconnaissance, car il avait déjà acquis une renommée pour son rôle dans L’impossible. Mais en plus de son côté acteur, il se démarque également en tant que danseur et s’est souvenu ces derniers jours sur Twitter..

Ce mois-ci s’est souvenu d’un nouvel anniversaire de sa danse du parapluie habillée en Rihanna dans l’émission Bataille Lip-Sync, où il a pris tous les yeux pour une chorégraphie inoubliable. Cela a commencé avec un acte musical de Singin ‘in the Rain, puis a explosé avec la chanson pop et a laissé une vidéo qui a plus de 85 millions de vues sur YouTube.

Bien que la vidéo commentée soit la plus populaire connue, Il en a beaucoup plus, et pas seulement depuis sa jeunesse et son âge adulte, mais aussi depuis son enfance. C’est pourquoi le compte Twitter @quackzonqueen a préparé un fil très spécial dans lequel il a laissé toutes les vidéos de la danse hollandaise: « Un fil nécessaire », a écrit. Idéal pour vos fans!

Il commence par deux disques que peu de ses adeptes ont peut-être vus. Il s’agit de une présentation dans la pièce Billy Elliot, dans le cadre d’une scène de danse, et la suivante dans une émission de télévision, avec deux compagnons. Le fil continue avec recherches à domicile, contenu de The Hollywood Reporter, danser avec Zendaya et plus de moments à ne pas manquer.

Son grand talent pour la danse est dû à son intérêt pour la danse à 10 ans. quand elle a commencé à suivre des cours de ballet à la maison. Il a lui-même dit que pour cette raison, il a subi des brimades de ne pas considérer que c’était une «activité masculine», mais cela lui importait peu. Il a participé à un festival qui l’a amené à rencontrer Lynne Paige, un chorégraphe qui l’a auditionné pour la comédie musicale Billy Elliot, où il a finalement obtenu le rôle.