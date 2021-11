Tom Holland exprime Percy Pig dans la publicité M&S Christmas 2021 et je suis sans voix

« TOM HOLLAND VOIX PERCY PIG RIEN NE PEUT ÊTRE PLUS BRITANNIQUE QUE CELA. »

Tom Holland est la voix de Percy Pig dans la publicité de Noël 2021 de Marks & Spencer et c’est le crossover que personne n’a vu venir.

Maintenant, nous connaissons tous Tom pour son rôle de Peter Parker dans Marvel’s Homme araignée mais il vient de prendre son concert d’acteur le plus emblématique à ce jour.

Jeudi (4 novembre), la chaîne de supermarchés basée au Royaume-Uni a publié plusieurs annonces faisant la promotion de sa dernière gamme de plats de Noël et de vêtements de fête. Dans une publicité, la mascotte emblématique de M&S Food, Percy, est animée par une fée de Noël (exprimée par Dawn French) qui laisse accidentellement tomber sa baguette sur le cadeau dans lequel il était enveloppé.

Il se promène ensuite dans le magasin en regardant toute la délicieuse nourriture de Noël. « Noël ! Je n’ai jamais eu de Noël auparavant », dit Percy, après être sorti de la boîte emballée.

Tom Holland exprime Percy Pig dans la publicité M&S Christmas 2021. Photo : Alamy, M&S via YouTube

Comme vous pouvez l’imaginer, personne ne s’attendait vraiment à entendre Tom exprimer le personnage bien-aimé.

Voici toutes les réactions à Tom Holland exprimant Percy Pig dans la publicité M&S Christmas 2021.

percy pig était un grand changement de carrière pour tom en fait – Riley (@ruefication) 4 novembre 2021

percy pig est tellement emblématique que je sais juste que tom rebondissait dans la pièce quand il a reçu l’appel – chloé (@ncwayhcmes) 4 novembre 2021

TOM HOLLAND VOIX PERCY PIG RIEN NE PEUT ÊTRE PLUS BRITANNIQUE QUE CELA – s (@nwhpeters) 4 novembre 2021

en tant que percy pig et tom holland stan, je le perds – claire (@clx1re) 4 novembre 2021

Tom est un grand nom à Hollywood qui peut maintenant être plus sélectif sur ce sur quoi il décide de travailler. Mais décider de devenir la voix de Percy Pig était une évidence pour lui et a pris « moins d’une seconde » pour l’accepter.

Il a déclaré: « J’aime Percy Pigs depuis aussi longtemps que je me souvienne. Bien s’ébrouer était un défi, mais j’espère que j’ai réussi et que vous aimez tous ce que vous entendez! J’ai envisagé de demander un approvisionnement à vie de Percy Des cochons, mais je me suis dit que je devais garder de la place pour tous ces incroyables plats de Noël M&S ! »

Si cela ne donne pas à Tom un Oscar, qu’est-ce qui le fera !?

