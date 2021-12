Tom Holland exprime le souhait que Spider-Man affronte Morbius de Jared Leto

Après avoir combattu le wall-crawler de Marvel dans un conflit multiversal brutal en Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Tom Holland veut voir le personnage qu’il a incarné dans l’univers cinématographique Marvel affronter Morbius, le vampire vivant dans le prochain film. Dans une récente interview avec Fandango, tout en faisant la promotion de la prochaine entrée de MCU Pas de retour à la maison, On a demandé à Holland à quel méchant il voudrait que son acteur préféré des fans soit confronté dans un futur film potentiel. Holland a pris une petite pause avant de dire qu’il adorerait une histoire mettant en scène Spider-Man affrontant un vampire, louant la tentative de Sony d’introduire le personnage dans le prochain film en se concentrant sur le personnage. Il a déclaré:

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le film Morbius a l’air vraiment cool. Et c’est assez effrayant, ce film.

Morbius est un personnage de Marvel Comics, créé par Roy Thomas et Gol Kane, qui, après une série d’expériences volontairement faites sur lui, se transforme en un vampire assoiffé de sang doté de capacités surnaturelles. L’origine du personnage sera explorée dans le prochain film SSU, Morbius, avec le lauréat d’un Oscar Jared Leto essayant le rôle du personnage éponyme. Le personnage avait déjà été mentionné dans un œuf de Pâques dans The Amazing Spider-Man 2, après quoi Sony a redémarré la franchise en collaboration avec Marvel Studios.

Holland a également dit,

Je pense que Morbius pourrait être une chose assez cool. [To mix that up]. Spider-Man contre un vampire

Peter Parker de Tom Holland est apparu dans cinq films (à l’exception de son dernier caméo dans Venin 2) et a combattu de nombreux méchants dans des batailles en solo et en cross-over dans Vengeurs cinéma. Après avoir affronté Thanos, Holland’s Spidey a été opposé à Vulture et Mysterio dans Retour à la maison et Loin de la maison, et est maintenant prêt à combattre les méchants de « tous les univers », y compris Doc Ock, Green Goblin, Lizard, Electro et Sandman, qui pourraient collectivement ajouter un méchant de plus pour former la célèbre équipe Sinister Six.





Maintenant que Morbius sort en salles après de nombreux retards dus à la pandémie, Tom Holland estime que les possibilités croissantes de croisement des deux univers peuvent amener une bonne chance que deux personnages entrent en collision dans le prochain film de Spider-Man. Pendant ce temps, Holland’s Spider-Man a déjà croisé Venom sous la forme d’une séquence post-crédits dans Qu’il y ait un carnage, tandis que Venin 3 a atteint les étapes de planification, obtenant le feu vert du studio, confirmant ainsi une future bataille entre les personnages.

Holland a également déclaré qu’il serait heureux de retrouver ses deux précédents ennemis des deux premiers films de la trilogie et de se livrer à une action à l’écran avec Keaton et Gyllenhaal. Lorsqu’on lui a demandé ses trois meilleurs choix parmi les méchants de Spider-Man contre lesquels il aimerait que son personnage soit opposé, il a répondu :





Je pense que Vulture doit être là parce que c’est mon premier. Et Jake doit être là parce qu’il est ma vie.

Ajoutant plus d’informations sur sa récente collaboration avec Willem Dafoe, il a nommé l’acteur Green Goblin son troisième choix, déclarant:

Et Willem. Les scènes de combat que nous avons avec Willem dans ce film sont tellement folles et effrayantes.

Avec Spider-Man : loin de chez soi, Spider-Man obtient son propre petit univers au sein du plus grand MCU et l’idée d’un multivers ouvrira enfin des opportunités pour le personnage de traverser deux chronologies parallèles. Et depuis Morbius lui-même a tellement de références Spider-Man (cela place le film à la croisée des chemins entre plusieurs franchises Spider-Man), le rêve de Tom Holland de voir Morbius, The Living Vampire with Morbius ne semble pas si loin d’être réalisé.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Benedict Wong, Jamie Foxx, Alfred Molina et Willem Dafoe, sortira le 17 décembre 2021.

Morbius, avec Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson, sortira le 28 janvier 2022.





Spider-Man: No Way Home Artwork pourrait préfigurer l’implication de Tobey Maguire Cet art promotionnel officiel de Marvel’s Spider-Man: No Way Home révèle-t-il l’apparence très répandue de Tobey Maguire?

Lire la suite





A propos de l’auteur