Tom Holland explique pourquoi il lui a fallu si longtemps pour jouer Nathan Drake dans le film « Uncharted »

Bientôt sortira le film basé sur le jeu de »Inexploré », Tom Holland a déclaré que jouer Nathan Drake a été l’un des rôles les plus difficiles de sa carrière, non seulement à cause des scènes d’action incroyables qu’il interprète, mais parce que cela va à l’encontre de son type de film traditionnel.

« L’une des choses les plus difficiles à propos de ce personnage était de jouer le » mec cool « », a expliqué Holland dans une interview. « Historiquement, j’ai toujours joué l’outsider qui n’a pas beaucoup d’amis particuliers et qui n’est pas le gars cool. Alors Nathan Drake est tout le contraire, et c’est quelque chose qui m’a pris un certain temps pour m’y habituer et confortable à faire. »

Créé par le développeur le chien méchantUncharted est sorti en 2007 avec son premier jeu »Uncharted: Drake’s Fortune », où nous rencontrons pour la première fois Nathan Drake, un chasseur de primes et ancêtre de Sir Francis Drake, un ancien explorateur qui laisse derrière lui un grand trésor caché. Avec son mentor Victor » Sully » Sullivan et sa partenaire, qui deviendra finalement sa femme, Elena Fisher, ils parcourent divers environnements à travers le monde à la recherche de primes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : David Lynch jouera dans »The Fablemans » le nouveau film de Steven Spielberg.

Autrefois critiqué pour sa comparaison avec Tomb Raider, le personnage de Nathan Drake a gagné en popularité parmi les fans pour être un héros d’aventure « normal », se retrouvant souvent dans des situations défiant la mort et s’échappant de sa propre volonté humaine.

Le travail sur la création d’un film Uncharted a commencé en 2008, mais a subi de multiples retards et a changé de mains entre divers cinéastes avant qu’il ne soit Ruben Fleischer, directeur de Zombieland a été confirmé comme directeur. Holland a ouvertement admis que le processus de recherche du bon réalisateur était « stressant », notant que certains réalisateurs « avaient des idées que nous n’aimions pas, qui ne correspondaient tout simplement pas aux personnages, et nous avons dû passer à d’autres personnes ».

Le nouveau film d’action en direct du héros d’Uncharted servira de préquelle à son histoire, racontant comment Nathan Drake rencontre Sully, qui sera joué par Mark Wahlberg, se lançant ensemble dans une aventure pour retrouver le trésor perdu de l’explorateur Ferdinand Magellan. Le film reprend également des extraits de plusieurs de ses autres jeux, tels que »Uncharted 4: A Thief’s End »ou « Uncharted 3 : la tromperie de Drake »d’où ressort la scène emblématique de Drake tentant de remonter dans un avion-cargo suspendu à travers plusieurs caisses suspendues dans le ciel.

Le film »Uncharted », avec Tom Holland, sortira le 18 février.







45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂