Tom Holland était un fan de Spider-Man de Tobey Maguire, mais il détestait un personnage

Le 17 décembre, Marvel revient au cinéma avec l’un de ses films les plus attendus, Spider-Man : Pas de retour à la maison. Dans ce film Tom Holland Il sera de retour dans le rôle du wall-crawler pour la sixième fois dans la franchise. Et, selon le premier trailer officiel, il devra désormais affronter un multivers qui amènera des méchants déjà connus de tous les fans de MCU.

En outre, Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il est devenu l’un des films avec le plus d’inconnues autour de lui en ce qui concerne la phase quatre de l’étude. Ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit peut-être de la dernière participation de Tom HollandLes rumeurs d’un spiderverse sont de plus en plus fortes, mais personne ne dit encore rien. Marvel et Sony ont tous deux décidé de garder leur secret en ne laissant les fans que sur la base de rumeurs.

Bien sûr, si cela se produisait, ce ne serait pas seulement quelque chose d’épique à voir sur grand écran, mais ce serait le travail de rêve de Holland. Est-ce que, dans une interview avec Empire, l’acteur britannique vient d’avouer que depuis son plus jeune âge il était fan de Spider-Man de Tobey Maguire. « J’étais obsédé par les films de Raimi (réalisateur)« , a déclaré Tom, qui avait environ huit ans à l’époque.

Cependant, il a également avoué qu’étant si jeune, détesté l’un des personnages. Ce n’est ni plus ni moins que le Dr Octopus d’Alfred Molina et qui participera à Spider-Man : Pas de chemin à la maison. « Je me souviens avoir vu Alfred dans son costume pour la première fois, il avait ses lunettes et il portait sa ceinture, à laquelle ses jambes étaient attachées. Et je me souviens, enfant, que j’étais terrifié« , Il expliqua.

Bien que, maintenant, Tom Holland Il n’avait pas d’autre choix que de surmonter sa peur car il devait travailler avec l’acteur, le personnage et ce même costume. En fait, la première photo d’eux deux ensemble a déjà transpiré et son Spider-Man est affecté par les jambes du Dr Octopus.

