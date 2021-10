Tom Holland était terrifié par le « Doc Ock » d’Alfred Molina

Tout semble indiquer que Tom Holland fera face à l’une de ses plus grandes peurs d’enfance dans « Spider-Man : No Way Home », un film dans lequel le MCU met le héros arachnide dans une nouvelle aventure à travers le multivers, où le retour est anticipé Alfred Molina dans le rôle du Dr Otto Octavius, mieux connu sous le nom de « Doc Ock ».

La participation de Molina au film ne concerne pas une réinvention du personnage qu’il a joué dans « Spider-Man 2 ». C’est précisément le même personnage que l’on a vu dans le film réalisé par Sam Raimi sorti en 2004, avec la possibilité de voir plus de méchants des différentes franchises cinématographiques du héros Marvel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « New Gods » révèle pourquoi le film de DC a été annulé

Lors d’une conversation avec Empire Magazine, Tom Holland a révélé qu’il était terrifié lorsqu’il a vu pour la première fois la performance de Molina sous la direction de Raimi à l’âge de huit ans, selon les souvenirs de l’acteur. «Je me souviens avoir vu Alfred dans son costume pour la première fois et il portait des lunettes et il portait sa ceinture à laquelle ses jambes étaient attachées. Et je me souviens, enfant, d’avoir eu peur de lui. »

17 ans plus tard, Holland assume le rôle d’un Spider-Man qui a été complètement exposé au monde en révélant son identité secrète, se tournant vers les talents du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pour que le monde puisse oublier son secret, sans jamais imaginer qu’une petite erreur dans le sort aura de graves conséquences.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jamie Lee Curtis veut jouer le diable dans « The Exorcist »

Kevin Feige, actuel président de Marvel Studios, a déclaré à Empire que les intentions du MCU étaient toujours d’introduire de nouveaux méchants de Spider-Man qui n’avaient jamais été vus auparavant sur grand écran, bien qu’il semblait impossible de trouver quelqu’un qui pourrait surmonter le travail d’Alfred Molina, donc, en cas de retour du personnage, il fallait que ce soit avec le même acteur. « Spider-Man: No Way Home » ouvre le 17 décembre.