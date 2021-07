Tom Holland et Zendaya s’embrassent et les fans réagissent

Depuis les aventures de Tom Holland Comme Peter Parker, lui et sa co-star, Zendaya, ont été pris dans des rumeurs d’amour. C’est en 2017 que les acteurs se sont rencontrés pour la première fois sur le plateau d’enregistrement de Spiderman pour donner naissance à la nouvelle version du super arachnide et, leur alchimie était indéniable au point qu’elle a traversé l’écran.

C’est pourquoi, plus d’une fois, les fans de Tom Holland et Zendaya a imaginé et même spéculé sur une relation possible entre les deux. Cependant, à chaque fois, les stars de Marvel étaient chargées de le nier et même lui-même a assuré qu’elle n’était rien de plus qu’une amie et, malgré le fait qu’il la considère comme « la personne parfaite», je n’avais pas d’autre intention.

La photo du baiser entre Tom et Zendaya. Photo : (Page 6)



Cependant, il semble que les paroles des Britanniques aient été oubliées. Eh bien, il y a quelques heures, Page Six a publié ce que de nombreux fans attendaient : un baiser imbattable entre eux. Ce vendredi, ils ont été surpris en train de quitter la maison de la mère de Zendaya puis, alors qu’ils voyageaient dans la voiture de Holland, le portail les a découverts au milieu de la passion.

À tel point qu’après de nombreuses années d’attente, les fans n’ont pu s’empêcher de commenter quelle relation entre Tom Holland et sa co-vedette. En fait, cette parade nuptiale quasi confirmée, puisqu’aucun d’eux n’en a parlé, a choqué le monde entier et, dans chaque pays, Twitter a fait tendance Holland et Zendaya.

Les meilleures réactions au baiser de Zendaya et Tom Holland