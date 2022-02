Tom Holland et Zendaya prennent une décision importante concernant leur relation : sont-ils prêts à fonder une famille ?

célébrités

Tom Holland et Zendaya sont chaque jour plus amoureux et la dernière décision qu’ils ont prise concernant leur relation en est la preuve. Êtes-vous prêt à fonder une famille?

© GettyTom Holland et Zendaya

En 2021, les fans de Spider-Man ont trouvé l’une des actualités les plus heureuses et les plus attendues du moment : Tom Holland Oui Zendaya Ils ont été vus en train de s’embrasser dans les rues de Los Angeles. Les comédiens, qui savourent le succès de Pas de retour à la maisonIls se sont rencontrés sur le tournage de retour à la maison (2017) et connecté instantanément. C’est pourquoi, à partir de ce moment, les fans s’attendaient à les voir ensemble au-delà de la fiction et le fait que cela se soit produit en a fait l’un des couples préférés d’Hollywood.

Il y a longtemps que Tom Holland Oui Zendaya Il leur a fallu un certain temps pour arrêter de se cacher, mais après la fuite de leurs premières photos ensemble, les acteurs ont décidé de crier leur amour sur les toits. A travers les réseaux sociaux ils ne cessent de dédier de tendres messages et ils ont déjà fait plus d’une apparition ensemble confirmant leur relation. Et, à chacun de ces moments, ils ont montré à quel point ils s’aiment et à quel point ils ont l’air heureux ensemble.

En fait, l’amour que Holland et le chanteur ont l’un pour l’autre atteint un tel point qu’ils ont franchi une nouvelle étape dans leur fréquentation. Comme signalé Le soleil dans son dernier billet, Les acteurs viennent d’acquérir un luxueux manoir de 4 millions de dollars dans lequel ils envisagent de vivre ensemble. Ladite maison est située en Angleterre, plus précisément à Richmond, au sud-ouest de Londres et, comme le rapporte le portail susmentionné, les interprètes feront quelques rénovations.

Dans ces arrangements, Tom et Zendaya Environ 335 mille dollars seront dépensés pour pouvoir vivre en toute tranquillité et dans un confort total. En outre, Le soleil j’affirme que le manoir a six chambres et les artistes prévoient d’inclure une salle de cinéma, une salle de sport et un salon. De plus, une source proche du couple a déclaré Le miroir: « ils sont ravis de la propriété et de la construction de leur première maison”.

En revanche, cette même source a assuré que : «ils sont très amoureux et voulaient que leur première maison soit à Londres, où Tom a grandi. tout le monde en est ravi”. Sans aucun doute, désormais, la dernière visite de Zendaya dans le pays d’origine de son compagnon prend tout son sens : non seulement elle est allée à la rencontre de sa famille, mais tous deux étaient à la recherche de ce qui sera leur nouveau chez-soi.

En outre, il convient de noter que cette nouvelle étape qu’ils ont franchie coïncide également avec les dernières déclarations de Tom Holland. L’acteur britannique assurait il y a quelques semaines que est prêt à quitter le théâtre pendant un certain temps et à se consacrer à élever une famille. Se pourrait-il que le couple du moment soit prêt à mettre au monde un bébé ? C’est une question qui se répondra d’elle-même avec le temps, alors maintenant nous n’avons plus qu’à attendre.

