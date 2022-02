Tom Holland et Zendaya pourraient jouer dans le prochain projet du prince Harry et de Meghan Markle

célébrités

Tom Holland et Zendaya sont les acteurs du moment. Le prince Harry et Meghan Markle sont les médias du moment. Que faisaient-ils tous les quatre ensemble lors d’une réunion secrète ? On vous dit !

© GettyTom, Zendaya et les ducs de Sussex

Le succès de Tom Holland Oui Zendaya il est brutal. Les acteurs, qui travaillent ensemble depuis 2017 sur Spider-Man, ont créé, l’année dernière, Pas de retour à la maison et aussi la relation. Eh bien, en août 2021, il a été confirmé qu’ils n’étaient plus seulement des collègues et des amis pour commencer l’une des fréquentations les plus passionnées, attendues et tendres d’Hollywood. A tel point que l’épanouissement de sa carrière et de ses fréquentations va de pair avec le bien-être de l’un et de l’autre.

Sans doute, Tom Holland Oui Zendaya Ils se sont imposés comme deux des acteurs les plus importants de leur génération et, bien sûr, comme deux des plus recherchés et aimés de l’industrie. La tendresse qu’ils suscitent parcourt le monde au point qu’ils ne cessent d’attirer l’attention des personnalités les plus importantes du monde. Leur travail, leur personnalité et leur nombre de fans les ont amenés à être sous les projecteurs de plus d’une star.

En fait, récemment Courrier quotidien assuré que Holland et Zendaya ont reçu une invitation de nul autre que le prince Harry et Meghan Markle. Apparemment, le duc et la duchesse de Sussex avaient l’intention de rencontrer les acteurs après le succès de Pas de retour à la maison. Selon ce qui a été confirmé par une source proche des ducs, ils «sortis de nulle part, on leur a demandé de se rencontrer”et les artistes ont été laissés”perplexe”.

De plus, cette même source a confirmé : «Tom n’avait jamais rencontré Harry ni ne lui avait parlé de sa vie, donc il ne savait pas ce qu’ils voulaient.”. On ne sait toujours pas exactement si la rencontre secrète a déjà eu lieu entre les quatre, mais il est probable que ce soit le cas. Eh bien, il s’avère que Holland et le chanteur ont immédiatement accepté l’invitation et, malgré leur perplexité, ils auraient été ravis.

Bien sûr, la raison originale de cette rencontre est inconnue. Cependant, l’éditeur de Courrier quotidienRichard Eden a suggéré que l’intérêt du duc et de la duchesse de Sussex à les rencontrer serait lié au fait de les vouloir comme nouveaux protagonistes de leur prochain projet. « Ils auraient pu espérer les persuader de participer à l’un de leurs projets», ont été les mots utilisés par le journaliste. Et, à vrai dire, cela pourrait être vrai en raison du grand intérêt suscité par la Hollande et Zendaya dans l’industrie.

