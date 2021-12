Tom Holland et Zendaya ont été déconseillés à ce jour par le producteur de Spider-Man

Tom Holland et Zendaya ont laissé les fans deviner pendant un certain temps leur relation hors écran, ayant maintenu pendant des années qu’ils n’étaient que de bons amis – seulement pour être photographiés partageant un baiser intime en juillet.

Le duo, qui se côtoient dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, ont depuis montré des signes d’affection les uns envers les autres – Holland a récemment arrêté une interview pour qu’il puisse regarder sa petite amie marcher sur le tapis rouge lors de la première du film.

Mais il s’avère qu’il peut y avoir une bonne raison à leur approche légèrement prudente, car ils avaient en fait été déconseillés à ce jour par un grand producteur de Spider-Man.

Crédit : PA

Dans une interview avec le New York Times, les producteurs Amy Pascal et Kevin Feige ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les principaux acteurs de Spider-Man « finissent par tomber amoureux l’un de l’autre dans la vraie vie », de Tobey Maguire et Kirsten Dunst et Andrew Garfield et Emma Stone jusqu’à – bien sûr – Holland et Zendaya.

« Ce ne peut pas être simplement le spandex », a déclaré le journaliste Brooks Barnes en posant la question.

Pascal a expliqué qu’elle leur avait en fait dit de ne pas sortir avec eux, mais qu’elle avait été ignorée.

Elle a déclaré: «J’ai pris Tom et Zendaya à part, séparément, lorsque nous les avons choisis pour la première fois et leur avons donné une conférence. N’y allez pas, mais ne le faites pas. Essaie de ne pas. J’ai donné le même conseil à Andrew et Emma.

« Ça peut juste compliquer les choses, tu sais ? Et ils m’ont tous ignoré.

Crédit : PA

Plus tôt cette semaine, Holland, 25 ans, a révélé qu’à un moment donné, il espère faire une pause dans sa carrière d’acteur pour se concentrer sur la fondation d’une famille.

S’adressant à People, il a déclaré: « J’ai passé les six dernières années à être tellement concentré sur ma carrière. Je veux faire une pause et me concentrer sur la fondation d’une famille et sur ce que je veux faire en dehors de ce monde. »

Il a ajouté : « J’aime les enfants. J’ai hâte d’être papa – je peux attendre et je le ferai, mais je ne peux pas attendre !

« Si je suis à un mariage ou à une fête, je suis toujours à la table des enfants à traîner. Mon père a été un si bon modèle pour moi. Je pense que je tiens ça de lui. »

Abordant le fait que ce Homme araignée L’épisode pourrait être son dernier, a-t-il ajouté: « J’en ai aimé chaque minute. J’ai été très reconnaissant envers Marvel et Sony de nous avoir donné l’opportunité, de nous garder et de permettre à nos personnages de progresser. C’est incroyable.

« Et c’est pourquoi pour moi, je ne veux pas dire au revoir à Spider-Man – mais j’ai l’impression que nous pourrions être prêts à dire au revoir à Spider-Man.

« Je ne veux pas être responsable de retenir le prochain jeune qui le mérite tout autant. »