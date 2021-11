Tom Holland et Zendaya ont confirmé leur relation, mais ont lancé un ultimatum aux médias

Après quatre ans de pur désir de fan, Tom Holland et Zendaya Ils ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur amitié et sont devenus le couple de l’année. Il y a quelques mois, les acteurs ont été surpris en train de s’embrasser dans une voiture et, désormais, ils ne pouvaient plus cacher leur amour. En 2017, quand ils ont joué ensemble Spider-Man : Retrouvailles Leur alchimie était indéniable et, par conséquent, la parade nuptiale qu’ils ont maintenant était à prévoir.

Cependant, malgré le fait que les photos qu’il a publiées Sixième page de Tom Holland et Zendaya Ils ont souligné l’évidence, la vérité est que ce n’est qu’il y a quelques jours que les acteurs ont officiellement confirmé leur amour. Bien qu’ils aient échangé des messages d’amour sur les réseaux sociaux et apprécié des rendez-vous différents, ils n’avaient jamais discuté publiquement de leur relation.

Avant la première de la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Holland a confirmé être meilleur que jamais et a souligné qu’il est maintenant « amoureux”. Mais, après une longue attente, récemment une interview de Tom avec le chanteur a été diffusée. Dans ce document, les deux ont donné leur vision de leur romance et ont même lancé un ultimatum aux médias qui ne respectaient ni ne respectaient leur vie privée.

« L’un des inconvénients de notre renommée est que la vie privée n’est plus sous notre contrôle et un moment que vous pensez être entre deux personnes qui s’aiment est désormais un moment qui doit être partagé avec le monde entier.« Tom a commencé par expliquer à GQ. Puis il ajouta : «J’ai toujours été très ferme pour garder ma vie privée, privée car, de toute façon, je partage déjà beaucoup avec le monde entier”.

Tel est ainsi Tom Holland Il n’a pas hésité à se concentrer sur ce qu’ils ressentaient après la fuite des images. « Ils ont volé notre vie privée. Je pense qu’il ne s’agit pas de ne pas être prêt. C’est juste que nous ne voulions pas être« , a-t-il assuré. Et, avant de céder la place à Zendaya, l’acteur britannique a clôturé : « Ce n’est pas une conversation que vous pouvez avoir sans elle. Je la respecte beaucoup pour dire ‘ce n’est pas mon histoire, c’est notre histoire’. Et nous en parlerons quand nous serons prêts à le faire ensemble”.

De son côté, l’ancienne fille de Disney a contribué aux propos de son partenaire. « C’était un peu étrange, bizarre, déroutant et envahissant. Le sentiment que nous avons et partageons est que lorsque vous aimez et croyez vraiment en quelqu’un, il y a des moments ou des choses que vous souhaitez être les vôtres« , Il a commencé par déclarer puis a ajouté : « Je crois qu’aimer quelqu’un est une chose sacrée et spéciale que vous voulez traiter, partager et apprécier avec la personne que vous aimez.”.

C’est-à-dire, en un mot, ni Tom Holland ni Zendaya ils étaient très satisfaits de devoir rendre leur relation publique si rapidement. Bien sûr, il convient de noter que dans un certain sens, il y a des choses entre eux qui sont toujours gardées privées car on ne sait toujours pas quand ils ont commencé leur parade nuptiale et comment ils progressent au jour le jour. Eh bien, les deux s’apparentent à continuer à garder leur profil bas.

