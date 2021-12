Tom Holland et Zendaya expliquent pourquoi ils ne veulent pas de scènes de sexe Spider-Man

Homme araignée les stars et le couple réel Tom Holland et Zendaya ont tous deux pesé sur la perspective que l’un de leurs personnages ait des relations sexuelles dans l’un des films – et il semble que l’idée soit un peu vouée à l’échec pour diverses raisons.

L’univers cinématographique Marvel a une règle de longue date selon laquelle toutes les scènes romantiques qui vont au-delà de la deuxième base doivent être évitées à tout prix. , la conversation est ensuite passée à qui pourrait être le prochain couple MCU à faire poinçonner sa carte.

Étant donné que Peter et MJ sont les stars du dernier blockbuster de Marvel- Spider-Man : Pas de chemin à la maison– et nous sommes un couple intermittent depuis plus de 50 ans maintenant, vous pourriez penser qu’ils sont peut-être enfin prêts à franchir une nouvelle étape dans leur relation, mais lors d’une récente interview avec Yahoo! Divertissement, les acteurs semblaient moins qu’enthousiasmés par la proposition.

« Je ne pense pas que ce soit approprié pour le Homme araignée franchise « , songea Holland. » Nous sommes encore de très jeunes enfants. S’il y avait un avenir pour ce personnage, peut-être qu’un jour nous explorerons cela. Mais pour le moment, c’est un film sur la célébration des amitiés et des jeunes amours. »

« Peter Parker est comme un petit frère », a ajouté Zendaya avant que l’acteur de Spider-Man n’intervienne. « Personne ne veut voir Peter Parker faire l’amour ! Ce serait horrible. »

Ailleurs dans l’interview, Zendaya a expliqué que le tournage du dernier film de Spidey était une expérience « douce-amère ».

« Nous ne savons pas si nous allons en faire un autre. Par exemple, est-ce que ça va être trois et c’est fini? Normalement, vous faites trois films et c’est à peu près tout, alors je pense que nous étions tous absorbés et que nous prenions le temps de juste profiter du moment, être ensemble et être si reconnaissant pour cette expérience. »

« Quand j’ai fait le premier film, j’avais 19 ans », a ajouté Zendaya, maintenant âgée de 24 ans et lauréate d’un Emmy. « C’est assez spécial de grandir tous ensemble et de faire partie d’un autre héritage. C’est le Space Jam l’héritage et le Homme araignée héritage. Il y a eu tellement de Spidey différents avant nous, et ça rend tout le monde fier. Donc je ne sais pas, je me sens très chanceux de faire partie de deux types de franchises héritées majeures. »