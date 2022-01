Tom Holland et Florence Pugh ont discuté d’un film croisé entre Spider-Man et Yelena

Peut-être que Florence Pugh pourrait être la prochaine co-star de Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel. Dans le passé, Holland a déclaré ouvertement être fan du personnage de Yelena Belova de Pugh, présenté pour la première fois aux côtés de Scarlett Johansson dans Black Widow. Pugh a depuis repris le rôle plus récemment dans la série Disney + Oeil de faucon et son avenir dans le MCU semble brillant, et nous reverrons probablement Yelena à l’écran assez tôt.

Pendant ce temps, Holland surfe toujours sur la vague de l’immense succès de son dernier film Spider-Man : Pas de retour à la maison. le Homme araignée Les producteurs ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient que Holland revienne pour plus de films, bien qu’il n’ait pas encore officiellement signé pour le moment. Il réfléchit cependant à différentes possibilités et a même divulgué qu’il avait parlé avec Pugh de faire équipe avec leurs personnages dans leur propre projet. Parlant du sujet sur Le spectacle du petit-déjeuner Zoe Ball, voici ce que Holland avait à dire sur un crossover Spider-Man/Yelena Belova.

« Cela n’a pas encore été suggéré aux grands patrons, mais Florence et moi en avons définitivement parlé, et j’espère qu’un jour nous pourrons y arriver. Ce serait très cool. »

Pour les fans qui souhaitent que cela se produise, il est bon de savoir que Holland et Pugh en ont déjà parlé avec les deux apparemment à bord. Holland a dit dans le passé qu’il aimerait partager la vedette avec Pugh dans un projet Marvel. Parler avec Divertissement ce soir en décembre, Holland a désigné Pugh comme quelqu’un avec qui il voulait faire un film ensuite.

« Je veux travailler avec Florence Pugh. Je pense qu’elle est incroyable. Elle est si bonne dans ce film [Black Widow] et tous les films qu’elle a fait. Je pense qu’elle est fantastique. Un film Spider-Man / Black Widow vraiment cool serait une petite tournure amusante. »

Tom Holland pourrait revenir en tant que Peter Parker dans une autre trilogie Spider-Man





En raison du succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison, Les producteurs de Spidey Amy Pascal et Kevin Feige ont tous deux déclaré qu’ils espéraient revoir Tom Holland pour plus de films. Il y a même des plans provisoires en place pour qu’il joue dans un autre Homme araignée trilogie. Cependant, Holland n’a pas officiellement signé pour plus de projet et continue de jouer avec timidité pour savoir s’il reviendra ou non en tant que Spider-Man à l’avenir.





« La vérité est que, et vous n’allez pas aimer la vérité, je ne connais pas la réponse à cette question », a déclaré Holland à Deadline à propos de son avenir dans le rôle. « Pour moi, ce film était aussi spécial qu’une expérience pourrait jamais l’être. Partager l’écran avec ces gars-là. Jouer à Spider-Man pourrait être une expérience assez aliénante parce que, vous savez, nous sommes les trois seuls types à l’avoir fait. Alors , de partager ça avec vous deux, ça a été une expérience tellement merveilleuse, dont j’ai des souvenirs tellement incroyables. Je ne sais pas, il y a une partie de moi qui a l’impression que c’est le moment idéal pour sauter du bâtiment et se balancer dans le coucher de soleil et laisser le prochain jeune enfant chanceux entrer pour enfiler le costume, ou je pourrais, je ne sais pas, acheter une nouvelle maison et avoir besoin d’un chèque de paie et je serai de retour. »





La dernière aventure de Tom Holland en tant que Spider-Man peut être vue dans Spider-Man : Pas de retour à la maison qui joue encore dans de nombreuses salles de cinéma. Florence Pugh peut également être vue une Yelena Belova dans les deux Veuve noire et Oeil de faucon, et chacun d’eux est diffusé sur Disney+.





