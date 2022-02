Tom Holland et Andrew Garfield sont nominés pour les Oscars 2022

PRIX OSCARS 2022

Les Oscars seront remis le 27 mars et Tom Holland et Andrew Garfield, les acteurs du moment, ont été nominés pour deux shortlists différentes. Rencontre-les.

© GettyTom Holland et Andrew Garfield

Les noms de Tom Holland Oui Andrew Garfield ils ne peuvent plus apparaître séparément dans aucune actualité. Après que les acteurs ont participé ensemble, pour la première fois, à Spider-Man : Pas de retour à la maison Ils sont devenus un duo incomparable. Bien que l’apparition de Tobey Maguire ait également été très applaudie par les fans, la chimie entre le deuxième et le troisième Peter Parker semble être sans comparaison.

Ce fut des mois de spéculations, de théories et de commentaires que les fans ont enduré avant de voir le retour de Andrew Garfield s’émerveiller dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Aussi, le travail de Tom Holland dans ce film, il a été incomparable et très applaudi par tout le monde, y compris les critiques spécialisés. Mais maintenant, la vérité est que les adeptes des deux sont redevenus fous car on a récemment appris que les interprètes se reverraient.

Ce sera lors du prochain volet des Oscars 2022 que Garfield et Holland se croiseront. Aujourd’hui 8 février, ce sont Leslie Jordan et Tracee Ellis Ross qui, avec beaucoup d’humour et de charisme, se sont chargées de révéler les différentes catégories et les candidates pour remporter les statuettes. Et, visiblement, l’Académie n’a pas voulu manquer la présence des acteurs du moment.

A tel point que tous deux feront partie de la 94e édition des Oscars. Quant à Garfield, il est nominé dans la catégorie meilleur acteur grâce à son incroyable travail dans Tic, tic, boum. Le film, qui a été présenté en première sur Netflix l’année dernière, a fait fureur dans le monde entier et l’acteur, qui jouait Jonathan Larson, a été ébloui par sa performance, devenant ainsi le favori de cette liste restreinte.

En revanche, Holland n’a pas eu autant de chance que son collègue. Autant que son travail dans Pas de retour à la maison Il a été l’un des plus remarquables depuis son arrivée au MCU, la vérité est que lui-même n’est pas nominé, mais son film l’est. Dans la shortlist des meilleurs effets spéciaux, le troisième film de sa trilogie en tant que grimpeur fait partie des favoris. Et, probablement, l’acteur sera présent pour accompagner les créateurs de ces effets dans le oscars 2022.

