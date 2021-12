Tom Holland est convaincu que Spider-Man: No Way Home répondra aux attentes des fans

Ce mercredi, le 15 décembre 2021 oscillations Tom Holland alias la sympathique araignée du quartier de Spider-Man : Pas de chemin à la maison enfin de retour sur grand écran.

Dans une interview avec Le projet La Hollande parle du grand Finale de la trilogie.

Spider-Man : No Way Home : comme un film d’Avengers

Lorsqu’on lui a demandé à quel point le protagoniste Tom Holland et l’équipe derrière « No Way Home » étaient confiants pour impressionner leurs fans avec le prochain film, Holland a répondu indirectement mais avec confiance :

« Les fans ne seront pas déçus ! Et toutes ces spéculations et théories de fans… vous savez, les attentes […] sera comblé. »

Modérateur Pierre Helliar comprend bien sûr que Agiter le poteau de clôture et promet à son hôte de ne plus lui demander d’informations, sur quoi Holland rit de soulagement.

Pour ce faire, il liste ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre :

« Les scènes d’action sont beaucoup plus complexes, [der Film] est beaucoup plus drôle, il est tellement plus émotif. Les enjeux sont beaucoup plus élevés. On avait vraiment l’impression d’avoir fait un film sur les Avengers ! »

Parallèles entre Tom Holland et Peter Parker

Helliar note que Tom et Peter partagent maintenant le même sort, car les deux sont devenus célèbres du jour au lendemain pour leur incarnation de Spider-Man. Holland est d’accord, mais corrige :

« Malheureusement, c’est [Peter Parker] célèbre parce que tout le monde le considère maintenant comme un meurtrier de masse. Je ne suis connu que pour porter du spandex et me balancer devant un écran vert. »

