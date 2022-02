Tom Holland est apparu dans le dernier épisode d’Euphoria et presque personne n’a remarqué

in

HBO

L’acteur avait sa place dans le season finale de la série HBO, mais très peu ont remarqué qu’il y était. Découvrez le moment exact de son apparition ici!

© GettyTom Holland est apparu dans le dernier épisode d’Euphoria et presque personne ne l’a remarqué.

Tom Holland Il est devenu l’une des grandes célébrités hollywoodiennes ces dernières années en incarnant Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel et ses fans veulent le voir partout. Ce dimanche 20 février, l’ultime épisode de la deuxième saison de euphorie à travers l’écran HBO et curieusement l’acteur en faisait partie, bien qu’il y en ait eu très peu qui l’aient vu. Vous ne l’avez pas vu ? Ici, nous vous apportons la scène!

Avant le début de la deuxième tranche des rumeurs d’une éventuelle participation sont venues lorsqu’une image de lui est apparue sur le plateau d’enregistrement. De plus, il avait lui-même déclaré ses intentions à l’époque : « J’adorerais être avec Jason Batalon dans l’arrière-plan d’une des scènes de Zendaya, simplement parce que ce sont deux de mes meilleurs amis et j’aimerais faire quelque chose avec eux. ». C’est finalement devenu réalité!

+ Tom Holland est apparu dans Euphoria et peu l’ont vu

Dimanche, la première du chapitre 7 de la deuxième saison, intitulée « Mille petits arbres de sang »qui avait le synopsis suivant : « L’art imite la vie alors que tout le monde à East Highland voit sa dynamique compliquée se refléter dans la pièce tant attendue de Lexi. Pendant ce temps, Fezco se prépare à y assister ». Au-delà de ce qui s’est passé et des secrets révélés des personnages, une petite partie des téléspectateurs s’est retrouvée avec Tom Holland au théâtre.

Au milieu de la pièce, la caméra se tourne pour voir la réaction du public et parmi les personnes présentes dans le théâtre nous trouvons Holland assis dans le coin supérieur gauche. Quelques heures après la diffusion de l’épisode, les fans ont commencé à publier des captures d’écran du moment et ont plaisanté en disant que Zendaya était le principal responsable de sa présence sur les lieux, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé.

Tenant compte du fait qu’il a été vu sur le plateau et de ses déclarations en faveur de la participation, on pense que ce n’est pas un cas de Doppelgänger et clairement c’est lui. Malheureusement, il n’a eu aucune interaction avec les personnages centraux de la série, même si une partie des fans s’imaginent le voir ensemble. Zendaya partage d’écran à un moment donné. La vérité c’est que euphorie a été renouvelé pour une troisième saison par HBOmême si pour le moment il n’y a pas de date de sortie estimée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂