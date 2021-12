Tom Holland espère voir Miles Morales, Silk & Jackpot Movies une fois qu’il en aura fini avec Spider-Man

Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star Tom Holland a fait part de ses réflexions sur l’avenir de la franchise Marvel, l’acteur déclarant qu’il aimerait voir des films dirigés par un assortiment d’autres Spider-People, dont Miles Morales et Silk. Alors qu’il semble de plus en plus probable que la Hollande s’habillera à nouveau après la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, l’acteur a également regardé au-delà de son mandat de web-slinger et de ses intentions de transmettre le manteau Marvel. Cela nous vient d’Extra TV.

« J’aimerais voir Miles, j’aimerais voir Silk. Je pense que tu pourrais faire un film Jackpot vraiment cool. »

Miles Morales a bien sûr fait ses débuts sur grand écran dans l’Oscar 2018 Spider-Man : dans le Spider-Verse, tandis que Silk, de son vrai nom Cindy Moon, devrait apparaître dans la prochaine suite animée et recevoir ses propres retombées. Miles Morales et Cindy Moon sont déjà apparus ou évoqués dans l’univers cinématographique Marvel, ce qui rend la suggestion de Tom Holland tout à fait possible. Jackpot, cependant, est un personnage Marvel un peu moins connu avec des liens avec Spider-Man, dont l’histoire d’origine complexe implique deux personnes différentes prenant le nom de super-héros. La première itération, Sara Ehret, est une scientifique qui, pendant sa grossesse, suit des recherches sur la thérapie génique et est exposée au «lot 777», un virus qui réécrit l’ADN de ses cellules. La deuxième personne à assumer le rôle du Jackpot est Alana Jobson, qui doit prendre un cocktail de médicaments, dont une hormone de croissance mutante, ce qui entraîne une certaine invulnérabilité et une super force.

la Hollande Spider-Man : Pas de chemin à la maison La co-vedette, Zendaya, a poursuivi en suggérant que le Hollandais Peter Parker pourrait même encadrer Miles Morales et Cindy Moon de la même manière que Tony Stark de Robert Downey Jr. a pris Peter sous son aile. « Oui, ce serait génial. Ce serait incroyable », a répondu Holland à l’idée de Zendaya.

Ce n’est pas la première fois que Holland propose Miles Morales pour succéder à sa version de Peter Parker, l’acteur déclarant : « Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être que ce qui est mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un Film de Miles Morales. Je dois aussi prendre en compte Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie…[but] Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

D’ici là, Tom Holland doit encore composer avec la folie multiversale qui est Spider-Man : Pas de chemin à la maison. La suite reprendra avec notre sympathique robot de quartier suivant l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man exposé par Mysterio à la fin de 2019. Spider-Man : loin de chez soi. Après avoir vaincu ses plans explosifs, le super-vilain arborant un casque de bocal à poissons lance son dernier tour, révélant au monde que Peter Parker est Spider-Man. Sa vie et sa réputation ayant maintenant été bouleversées, Parker décide de demander à son ami et collègue Docteur Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





