Tom Holland enthousiasmé par la fin de Spiderman

Il existe déjà de nombreuses productions Marvel qui font partie de la phase quatre de la franchise, mais il y en a deux qui sont devenues les plus attendues : le film de Veuve noire et de Spiderman : pas de chemin à la maison. Le premier sortira en salles et Disney + le 9 juillet, tandis que le second, avec Tom Holland En tant que protagoniste, il ne sera visible que le 17 décembre, mettant ainsi fin aux aventures de Peter Parker.

Après deux longs métrages à succès comme Spiderman, Tom Holland quitte sa vie au sein de Marvel puisque, dès le premier instant, on a toujours su que la nouvelle ère du plus jeune super-héros ne serait que pour une trilogie. C’est pourquoi, le tournage du dernier film suscite de nombreuses émotions chez les fans, mais aussi chez les protagonistes eux-mêmes, qui se diront au revoir après ce travail.

Les protagonistes de Spiderman se diront au revoir après ce film. Photo : (Merveille)



D’un côté, les adeptes de l’acteur britannique et de l’histoire du super arachnide s’offusquent car il n’y a toujours pas de bande-annonce disponible pour Spiderman : pas de chemin à la maison et, en fait, ce secret est ce qui fait du film l’un des plus attendus. Et, quant aux protagonistes, ils sont excités pendant le tournage, surtout Holland qui a avoué l’importance de cette production dans sa vie.

Avec seulement 19 ans, Tom Holland Il est venu au MCU pour devenir le plus jeune super-héros de toute l’histoire des super-héros, dépassant également ses prédécesseurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield. A tel point que le fait d’être dans le casting était très spécial pour lui et, maintenant, mettre un terme à cette aventure qui l’a catapulté vers une renommée internationale, est aussi très spécial.

La première image de Tom Holland sur le tournage. Photo : (Merveille)



« Nous avons commencé à tourner Spiderman 3 il y a quelques mois, ce qui a été fou et vraiment bizarre parce que nous le tournons à Atlanta.« , L’acteur a commencé à dire lors d’une interview et, plus tard, a ajouté: »c’est là que j’ai fait ma première audition pour le personnage et nous tournons sur le même plateau. C’est une expérience comme fermer un cercle”. Et, pour Tom « cela a été incroyable”.

De même, Holland a également commenté : «franchir la même porte que celle où je suis entré à 19 ans, nerveux et pensant: « oh, mon Dieu, j’espère obtenir le travail » puis franchir la porte avec 24, faire du film une vie enchanteresse, sûre et profiter de tout ce qui m’arrive a été incroyable”. Et, après ces mots, il faut noter que l’importance du casting n’était pas seulement parce qu’il était sélectionné, mais parce que c’était aussi la première fois qu’il rencontrait Robert Downey Jr.