Tom Holland en a marre de mentir à propos de Spider-Man : No Way Home

Marvel est bien connu pour garder ses stars en laisse, car alors que Spider-Man: No Way Home arrive, Tom Holland a révélé le bilan qu’il a fait.

Tom Holland semble avoir ressenti la pression du secret et de l’évasion constants qui accompagnent le territoire de toute tournée promotionnelle de films Marvel, alors que le jeune acteur a révélé qu’il en avait assez de mentir aux journalistes et aux fans de l’univers cinématographique Marvel sur ce qui pourrait ou peut ne pas se produire dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui a commencé à recevoir ses premières critiques en ligne aujourd’hui avant sa sortie au Royaume-Uni mercredi. Avec autant d’assiettes qui tournent lors de la troisième sortie solo de la merveille palmée, on pourrait penser que Holland and Co serait déjà un habitué de ce genre de chose, mais cela fait apparemment encore des ravages même après tant de films.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Tom Holland revient en tant que Spider-Man dans la nouvelle offre Marvel, qui a de nombreux fans plus excités que pour tout autre film sorti au cours des deux dernières années, et avec les estimations du box-office suggérant un week-end d’ouverture d’environ 500 millions de dollars dans le monde, Spider-Man : Pas de chemin à la maison est assuré de ne pas être le plus grand film Marvel de la pandémie, mais le plus grand film dans l’ensemble, et est certain de sortir la finale de James Bond de Daniel Craig Pas le temps de mourir comme le meilleur film hollywoodien de l’année. Cependant, alors que Spider-Man a toujours été l’un des plus grands atouts de Marvel, l’intrigue autour de l’intrigue du film a certainement aidé à garder tout le monde sur ses gardes alors que nous nous dirigeons vers la maison.

« Nous en avons assez de mentir et de tromper constamment les gens », a déclaré Holland à Yahoo Entertainment UK. « J’ai l’impression que ma conscience me pèse vraiment maintenant. C’est dur. »





Holland a ensuite demandé à sa co-star Zendaya : « Vous vous souvenez quand c’était le plan marketing initial ? Le plan initial était de faire en sorte que le film ressemble à une guerre civile entre moi et le docteur Strange et ils allaient tout garder secret. C’est impossible. »

C’était une référence au fait que Marvel et Sony avaient eu un débat sur l’opportunité d’utiliser les méchants de retour dans le marketing du film, et à un moment donné, il y avait une idée ferme de lancer Spider-Man : Pas de chemin à la maison comme Guerre civile 2 et garder toutes les surprises pour le film lui-même. Dans l’état actuel des choses, nous savons que les anciens adversaires Green Goblin, Doc Ock, Electro, The Lizard et Sandman traverseront tous le multivers pour affronter Peter Parker, mais la vraie question est de savoir qui d’autre sera de la partie ?

Jusqu’à présent, il ne fait presque aucun doute que les anciens Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield s’habilleront à nouveau et rejoindront l’action, mais récemment, des rumeurs ont également suggéré que Tom Hardy’s Venom pourrait faire une apparition après que son monde et celui du MCU soient entrés en collision. sur la scène post-crédit de Venom : qu’il y ait un carnage. Bien qu’il y ait eu de nombreux indices d’une rencontre entre Venom et Spider-Man à venir, il semble que ce ne serait pas l’endroit pour avoir leur premier face-à-face avec tellement d’autres choses déjà en cours, alors peut-être que nous ne devrions pas obtenir trop excité de voir Eddie Brock arriver pour l’instant.

Tout sera révélé quand Spider-Man : Pas de chemin à la maison fait ses débuts dans les prochains jours.





Spider-Man: No Way Home Review (Spoiler-Free): Une montagne russe émotionnelle avec des rebondissements à couper le souffle Peter Parker (Tom Holland) et le Dr Strange (Benedict Cumberbatch) prennent des mesures drastiques pour préserver l’identité secrète de Peter dans Spider-Man: No Way Home

Lire la suite





A propos de l’auteur