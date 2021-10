Tom Holland dit que terminer le tournage de Spider-Man: No Way Home était « doux-amer ».

Tom Holland a parlé de son avenir en tant que Spider-Man et cela ressemble à une mauvaise nouvelle pour les fans de l’actuel Peter Parker.

Depuis que Tom Holland a été choisi pour la première fois dans le rôle de Peter Parker dans Captain America : guerre civile, les fans de Marvel ont adoré sa représentation du personnage bien-aimé et de son alter-ego de super-héros Spider-Man. Depuis lors, Tom a joué Spider-Man dans de nombreux films MCU, dont deux autonomes Homme araignée films et le troisième, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, sort en décembre de cette année.

Cependant, Tom n’a pas encore confirmé s’il jouera à nouveau à Spider-Man et il vient de laisser échapper quelques nouvelles importantes.

Tom Holland dit qu’il n’a pas de contrat pour rejouer Spider-Man après No Way Home. Photo : APL Archive / Alamy Banque D’Images, Photo Stock: Sony Pictures

Parler à Empire À propos Pas de chemin à la maison, Tom a révélé que le dernier jour de tournage était « un jour doux-amer ». Le joueur de 25 ans a ensuite expliqué : « C’est la première fois depuis que j’ai été choisi pour incarner Spider-Man que je n’ai pas de contrat ». En d’autres termes, il n’a actuellement pas signé pour jouer Peter Parker dans de futurs films ou projets et cela pourrait être la fin de son temps à jouer le rôle.

Tom a ensuite ajouté: « C’est juste très difficile pour moi de parler, car il y a tellement de choses dont j’aimerais parler qui m’aideraient à embellir ce que j’essaie d’expliquer mais je ne peux pas parce que cela ne ferait que ruiner le film. »

On ne sait pas encore exactement de quoi Tom est incapable de parler, mais s’ils osent tuer Peter Parker de Tom, nous serons en émeute.

Ce n’est pas la première fois que l’avenir de Tom en tant que Spider-Man est remis en question. En 2019, Disney et Sony ne sont pas parvenus à un accord sur les droits de Homme araignée et il semblait que Tom n’apparaîtrait plus dans le MCU. Cependant, Tom ivre appelé le PDG de Disney Bob Iger et Disney et Sony ont plus tard résolu le problème.

Il faudra attendre décembre pour savoir exactement comment Spider-Man : Pas loin de chez soi prend fin.

