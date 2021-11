Tom Holland dit que Spider-Man : No Way Home Is Dark, Sad & Brutal

Il ne reste qu’un peu plus d’un mois avant Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive enfin dans les salles et toutes ces rumeurs et questions seront toutes oubliées dans une brume de plaisir ou de déception selon celles que le public a à cœur de voir. Alors que la bande-annonce finale est censée être prise dans une querelle entre Marvel Studios et Sony pour savoir s’il faut ou non montrer « ces deux personnages », Tom Holland en a révélé un peu plus sur l’ambiance du film dans le nouveau numéro de Total Film et il Ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour de nombreux fans de son héros de la toile.

L’arrivée du multivers dans le MCU a ouvert une boîte de vers qui pourraient combler un trou noir en ce qui concerne les personnages qui entreront désormais dans la chronologie de Marvel et comment, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison représente actuellement la majorité de cette spéculation. Nous avons déjà vu Doc Ock revenir dans la première bande-annonce, après qu’il soit devenu le secret Marvel le moins bien gardé de cette année, et une nouvelle affiche a également confirmé le retour de Green Goblin de Willem Dafoe, avec Electro et Sandman. Cela signifie qu’il ne nous reste plus qu’un petit doute sur l’inclusion possible de The Lizard, Venom, Matt Murdock, qui aurait de nouveau été répandu grâce à de nouvelles images divulguées récemment, et bien sûr les deux précédents Spider-Men Andrew Garfield et Tobey Maguire.

En attendant que ces points d’interrogation soient cochés, Tom Holland a clairement indiqué dans sa nouvelle interview que ce ne serait pas une sortie heureuse pour Spider-Man, et les fans devraient être prêts à ce qu’il affronte ses adversaires les plus redoutables.

Holland a déclaré: « Ce qui va vraiment surprendre les gens, c’est que ce n’est pas amusant, ce film. C’est sombre et c’est triste, et ça va vraiment être émouvant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous voudriez Je ne souhaite jamais qu’ils passent à travers. Et j’étais vraiment très excité de me pencher sur ce côté de Peter Parker. Peter Parker est toujours quelqu’un qui regarde vers le haut. Il est toujours très positif. Il dit toujours : « Je peux régler ça. Je peut le faire.’ Alors que dans ce film, il a l’impression d’avoir rencontré son partenaire. Il dit : « Je ne sais pas quoi faire ». C’était un aspect du personnage que je n’avais jamais vu auparavant, et j’étais vraiment, vraiment excité d’essayer d’aborder. Je n’ai pas encore vu le film mais j’ai vu des morceaux du film, et c’est le meilleur travail que nous ayons jamais fait. C’est le meilleur film de Spider-Man que nous ayons jamais fait. Je ne pense vraiment pas que les fans soient du tout prêts pour ce qu’ils ont mis en place. Je sais que je ne suis pas prêt, et je sachez que ça va être brutal. »

Les précédents films MCU Spider-Man étaient parmi les entrées les plus légères de la saga Infinity, mais alors que nous nous dirigeons vers la phase quatre et l’ère des « nouveaux débuts » de Kevin Feige, il semble que tout soit sur le point de changer dans ce film, ce que Holland a déjà dit ressemble à la fin d’une histoire. La question est, est-ce que ce sera aussi le début d’un nouveau loin du MCU ? Cette histoire nous vient de Total Film via GamesRadar.

