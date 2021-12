Tom Holland dit que Spider-Man n’a pas besoin d’une scène de sexe

Après le scandale qui s’est produit autour de Éternels et la scène de sexe entre Ikaris (Richard Madden) Oui Sersi (Gemma chan), certains ont commencé à s’interroger sur les relations qui ont été observées dans les différentes productions de la Univers cinématographique Marvel (MCU). WandaVision, par exemple, a montré Wanda Oui Voir comme un couple relativement stable (au-delà d’être tout constitué dans la tête de sorcière écarlate), ils ont même eu des enfants, et pourtant on ne les a jamais vus porter leur relation sur le plan sexuel.

À la lumière de la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Tom Holland Oui Zendaya ont été interrogés sur une séquence de style de vue potentielle dans Éternels. C’était lors d’un entretien avec Yahoo! Divertissement, où l’actrice a expliqué que « Pierre Parker il est comme un petit frère « . Celui qui était le plus chargé d’en parler était le Britannique, qui a donné ses raisons pour lesquelles il pense que les séquences sexuelles ne sont pas nécessaires à son personnage.

« Je pense que ce n’est pas approprié pour la franchise de Homme araignée. Nous sommes encore de très jeunes enfants », il a affirmé Hollande pendant le discours. Dans ce contexte, il a expliqué que « S’il y avait un avenir pour ce personnage, peut-être qu’il pourrait être exploré ». Il est à noter qu’il y a quelques semaines, il a été confirmé que l’acteur serait impliqué dans une nouvelle trilogie de Homme araignée on ne sait pas comment il se connectera avec le MCU.

« Pour le moment, c’est un film pour célébrer l’amitié et l’amour de la jeunesse. »expliqué Hollande, par rapport au lien qui unit Pierre Parker avec MJ mais aussi à l’amitié qu’il entretient avec Ned leeds. S’il y avait le moindre doute sur sa position, l’artiste l’a éradiqué en disant : « Personne ne veut voir Pierre Parker avoir des relations sexuelles. Ce serait horrible ». Quand on a une relation Zendaya Dans la vraie vie, ces scènes pourraient peut-être être plus faciles à faire, mais pour le moment, les deux artistes n’envisagent pas cette possibilité.

Le meilleur du MCU depuis longtemps

Critiques pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison ils ont été très positifs. Pendant deux jours, la seule chose dont on a parlé est cette production, à la fois pour l’histoire et pour son côté divertissant et émouvant. Les critiques des spécialistes ont commencé à lui donner un 100% en Tomates pourries et au fil du temps, il a baissé, mais seulement de 5 points. Pour les fans, il a un 99% selon le site mentionné et les spécialistes et les téléspectateurs s’accordent pour dire qu’il s’agit du rachat de Hollande Quoi Pierre Parker, et qu’il a le film qu’il méritait tant.

