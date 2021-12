Tom Holland dit que Jon Bernthal l’a une fois giflé au visage

TOM FORD Research Creme Concentrate - crème hydratante pour le visage

Une crème hydratante, ultra-riche, comme une plume légère sur la peau. Le crème procure à la peau déshydratée une sensation immédiate de confort. La texture fond dans la peau et lui donne un aspect frais et éclatant pour un look énergique. La peau est éclatante et résistante, et l'apparence des rides et ridules est réduite.