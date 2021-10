Tom Holland désigne Spider-Man: No way Home comme la fin de la saga

A partir du moment où Tom Holland a endossé le rôle de Spider-Man lors de son intégration dans le MCU, des rumeurs ont commencé à faire surface de temps en temps selon lesquelles Sony Pictures pourrait mettre fin à son contrat de collaboration avec Marvel Studios pour réaliser le sien. encore une fois.

Bien que de nombreux fans aimeraient voir Peter Parker avec le reste des Avengers et d’autres personnages à venir dans la franchise Marvel, de nouvelles déclarations de l’acteur suggèrent que le réalisateur et scénariste Jon Watts perçoit « No Way Home », son troisième opus dans le MCU, comme si c’était le dernier de cette franchise.

Bien que Holland n’ait pas confirmé que son travail de Spider-Man est officiellement terminé, il admet que ce nouveau film serait le dernier volet de sa trilogie et que, s’il fait toujours partie du MCU, sa présence dans la saga nécessite un grand évolution pour votre personnage. Ces déclarations interviennent après qu’il a été révélé que son contrat avec Marvel Studios prendrait fin après cette cassette.

«Nous le traitons tous comme la fin d’une franchise, disons-le ainsi. Je pense que si nous avons la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verrez une version très différente. Ce ne serait plus la trilogie Homecoming », a déclaré Holland lors d’un entretien avec Divertissement hebdomadaire, prévoyant qu’ils pourraient attendre un certain temps avant de développer quelque chose de différent en termes de ton de l’histoire.

« Spider-Man: No Way Home » présente Peter Parker traitant de la révélation de son identité au monde entier après sa confrontation avec Mysterio, qui est maintenant perçu par certaines personnes comme une sorte de martyr qui a été tué par lui. Parker se rend désespérément chez le docteur Strange pour aider le monde à oublier son identité, sans imaginer que cela entraînera de graves conséquences.

Le multivers semble subir une sorte de collision, donc dans ce film, nous verrons des personnages des sagas que Sam Raimi et Mark Webb ont développées pour Spider-Man à leur époque respective, avec quelques rumeurs suggérant que nous pourrions voir Tobey Maguire et Andrew Garfield de retour a l’action. Le film a une date de sortie pour le 17 décembre.