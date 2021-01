Tom Holland croyait vraiment que Marvel le congédiait après le tournage de Captain America: Civil War

Tom Holland pensait que Marvel Studios et Sony allaient le licencier après avoir tiré sur son Captain America: guerre civile scènes. Le jeune acteur n’a évidemment pas été renvoyé et a joué dans Guerre civile, Guerre d’infini, Avengers: Fin de partie, Spider-Man: loin de chez soi, et Spider-Man: retour à la maison. Il tourne actuellement à Atlanta Spider-Man 3 et récemment réuni avec Guerre civile réalisateurs, les frères Russo, pour Cerise. Marvel et Sony sont tous deux extrêmement heureux du succès qu’ils ont eu avec Holland en tant que Peter Parker.

Tandis que Tom Holland est clairement convaincu de sa position avec Marvel Studios et Sony maintenant, ce n’était pas toujours le cas. « Dès le moment du tournage Guerre civile à Spider-Man: retour à la maison, J’étais convaincu qu’ils allaient me licencier « , raconte Holland dans une nouvelle interview. Interrogé à ce sujet, le jeune acteur a répondu: » Je ne sais pas pourquoi. Guerre civile n’était pas encore sorti, et je n’ai rien entendu de personne. Je ne peux pas vraiment l’expliquer. C’était horrible, mais ils ne l’ont pas fait – évidemment. Ça a été fou, mon pote. J’en ai aimé chaque minute. « Holland n’est pas le seul à en avoir aimé chaque minute alors que les fans de Marvel Cinematic Universe louent continuellement son Peter Parker.

Même s’il n’a pas pu continuer à jouer à Spidey dans le MCU, Tom Holland était plutôt content d’avoir eu la chance du tout. Il dit: «À ce moment-là, ça avait été une expérience suffisamment incroyable pour que si je n’avais pas eu le rôle, j’aurais eu l’impression d’avoir au moins réalisé quelque chose pour en arriver là. Hollande a rappelé. Cela étant dit, attendre l’annonce officielle de Marvel semble avoir été assez difficile pour la Hollande. «Je suis allé jouer au golf avec mon père», se souvient-il. «J’ai perdu et j’étais bouleversé, et je me souviens d’être allé sur mon téléphone et de vérifier Instagram, et Marvel avait publié une photo de Spider-Man, du dessin animé. Et à ce stade, j’avais en quelque sorte supposé que je ne l’avais pas , parce que personne ne m’avait appelé. «

Quand Marvel Studios et Sony ont finalement annoncé que Tom Holland allait être le prochain Homme araignée, l’acteur a cassé son ordinateur par excitation. Il a accidentellement renversé son ordinateur en l’air, et il est tombé de son lit, effrayant son chien dans le processus. L’annonce est survenue lorsque Sony a été piraté et le frère de Holland a estimé que la nouvelle pouvait être fausse. Holland se souvient que Harry avait déclaré: « » Non. Il n’y a aucun moyen que ce soit réel. Ils vous auraient appelé. Ils ont été piratés. » Et puis le studio m’a appelé et m’a donné la nouvelle. C’était tellement bizarre comment ça s’est passé. «

En plus de fléchir ses talents d’acteur dans le MCU, Tom Holland a joué un rôle entièrement différent dans le prochain Cerise. Dans le film, il incarne un vétéran atteint du SSPT, qui finit par devenir accro aux opioïdes et vole les banques pour soutenir son habitude. Les premières réactions ont fait l’éloge de la performance de Holland, et les frères Russo pensent qu’il pourrait avoir une nomination aux Oscars en route. L’interview avec Tom Holland a été réalisée à l’origine par Variety.

Sujets: Spider-man, Captain America, Captain America 3