Tom Holland commente sa rumeur de rencontre avec Venom

L’arrivée imminente du multivers au MCU a mis certaines productions basées sur des personnages de bandes dessinées dans le collimateur des fans de Marvel Studios, même lorsqu’elles n’appartiennent pas à la franchise. C’est le cas de « Venom : Let There Be Carnage », qui n’est qu’une semaine après sa sortie en salles.

Tom Holland semble être conscient de ces angoisses de le voir faire face à Tom Hardy, alors à travers ses histoires Instagram, il a fait une publication cryptique liée au sujet. Après avoir félicité Hardy et le réalisateur Andy Serkis pour la sortie du film, Holland accompagne son post de la question « Les rumeurs sont-elles vraies ? » l’accompagnant d’une émoticône qui suggère un soupçon de malice dans son interrogatoire.

Les soupçons sur cette confrontation entre Venom et Spider-Man se sont intensifiés depuis le jour de la sortie du premier trailer de « No Way Home », qui anticipe la présence de Green Goblin et Doc Ock dans leurs versions interprétées par Willem Dafoe et Alfred Molina dans le Trilogie Sam Raimi pour Sony Pictures.

Avec l’apparente confirmation de Jamie Foxx dans le rôle d’Electro (The Amazing Spider-Man 2), les fans du spider-hero sont impatients de voir une sorte de « Spider-Verse » dans lequel les versions de Peter Parker interprétées par Andrew Garfield et Tobey Maguire font partie de cette production malgré les réponses négatives ou évasives des deux acteurs.

« Venom: Let There Be Carnage » présente à nouveau Tom Hardy dans le rôle du journaliste Eddie Brock, ainsi que co-scénariste et producteur exécutif du film, qui met en vedette Woody Harrelson, nominé aux Oscars, dans le rôle du tueur en série Cletus Kassady, avec Michelle. à nouveau dans son rôle d’Anne Weying. Le film sortira en salles le 6 octobre.