Tom Holland commence à dire au revoir : Marvel l’a déjà remplacé en tant que Spider-Man

Depuis qu’il a mis le costume Homme araignée, Tom Holland est devenu l’un des artistes préférés des fans de la Univers cinématographique Marvel. Nous attendons actuellement « Pas de chemin à la maison », le troisième film du super-héros au sein de la franchise, et ce que cela peut être la dernière participation de l’acteur en tant que Peter Parker, car le studio lui a trouvé un remplaçant pour un projet voisin.

En 2016, il a surpris les fans du MCU quand il a fait sa première apparition en tant que personnage de Captain America : guerre civile. L’année suivante, il a reçu son premier long métrage solo, montrant une scène complètement différente de Spidey que nous avons vu avec les couvertures de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Puis il était dans Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame, loin de chez soi et ce qui suit sera Pas moyen de rentrer.

Comme les fans le savent, quelle est la prochaine étape pour merveille est la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si …?, que l’on peut voir en exclusivité sur la plateforme Disney +. Là, nous avons plusieurs acteurs qui ont prêté leur voix à sa figure, tels que Benedict Cumberbatch, Hayley Atwell, Don Cheadle, Natalie Portman, Samuel L. Jackson et Sebastian Stan, entre autres, mais Holland n’est pas inclus pour jouer à nouveau Parker, il sera donc remplacé par un autre acteur.

Ceci est dû au fait Votre situation contractuelle avec Sony et Marvel prendra fin après « Spider-Man : Pas de chemin à la maison », puisqu’il n’a signé que pour trois films et aucune autre production. La vérité est qu’il ne semble pas y avoir de retour sur cela, puisque Tom a déclaré qu’une fois la promotion de son film terminée, son plus grand souhait est de rentrer chez lui en Angleterre et de passer du temps avec sa famille..







« C’est la première fois depuis que j’ai signé avec Spider-Man que je n’ai de contrat avec personne, je pourrai faire du ski, ce qu’ils ne me laisseraient pas faire car c’est un sport dangereux », avait-il dit à l’époque. Et il a ajouté : « Je vais rentrer chez moi et voir où le vent m’emmène ». C’est certainement quelque chose que les fans de MCU ne veulent pas entendre, mais c’est la dure réalité : Tom Holland cessera d’être Peter Parker et pour le moment il n’y a aucune indication d’un renouvellement du rôle.