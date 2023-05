Tom Holland cache un passé mystérieux dans la première bande-annonce de The Crowded Room

Tom Holland fera ses débuts sur le petit écran avec Apple TV+ dans La salle bondée, la prochaine série originale de la plateforme de streaming. Amanda Seyfried rejoint la star de Marvel dans ce thriller intrigant qui a enfin présenté sa première bande-annonce :





La salle bondée se concentre sur la vie de Danny Sullivan, un jeune homme arrêté pour avoir participé à une fusillade à New York à la fin des années 1970. En prison, une femme tentera de découvrir les motivations de Danny en l’interrogeant, les emmenant tous les deux dans un voyage à travers ses souvenirs, ce qui signifie que le spectacle fera des allers-retours dans le temps.

En fouillant dans la mémoire de Danny, ils découvriront une révélation importante qui changera complètement le cours de l’affaire, qui expliquera pourquoi son présent est en proie à la violence.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La salle bondée Le casting est complété par Sasha Lane, Will Chase et Lior Raz ainsi que les stars invitées Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski et Zachary Golinger.

Créée par l’oscarisé Akiva Goldsman, la série limitée de 10 épisodes est une coproduction entre Apple Studios et New Regency, et elle arrive sur Apple TV+.

En relation: Meilleurs films de Tom Holland, classés





Tom Holland est prêt pour de nouveaux défis

Netflix

Bien qu’il soit devenu une étoile montante grâce à son rôle dans les années 2012 L’impossibleLa grande percée de Tim Holland est survenue en 2016 lorsqu’il a enfilé le costume de Spider-Man pour la première fois en Captain America : Guerre Civile. Depuis, l’acteur britannique est devenu un emblème au sein de la franchise, mais il a aussi tenté d’emprunter des chemins différents avec sa carrière.

Le premier projet qui l’a éloigné du MCU et de Peter Parker a été Le diable tout le tempsle film d’Antonio Campos où il incarne un personnage pas du tout plein d’espoir et plutôt sombre, très différent du sympathique voisin Spider-Man.

En 2021, il rejoint les frères Russo après Avengers : Fin de partie dans Ceriseun autre film qui l’a éloigné du rôle qui l’a mis sur la carte, bien que cette même année il ait sorti Spider-Man : Pas de retour à la maison et un autre film qui cherchait à créer une franchise populaire, Inexploré.

Désormais, avec son arrivée à la télévision, nul doute que Holland cherche à faire comprendre qu’il est bien plus que Peter Parker et qu’il peut briller dans toutes sortes de rôles.

Et il a choisi un partenaire idéal pour cela, puisque Seyfried était également une jeune star de cinéma à l’époque grâce à Méchantes fillesmais construit petit à petit une grande et polyvalente carrière.

L’année dernière, en fait, elle a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une mini-série pour son interprétation d’Elizabeth Holmes dans Le décrochageoù elle a fait un travail vraiment incroyable en jouant l’ancien PDG de Theranos.

Ainsi, la combinaison des deux acteurs pourrait être une raison suffisante pour donner La salle bondée une bonne chance, outre la qualité dont Apple a fait preuve dans d’autres séries originales comme L’émission du matin, Rupture, Serviteur ou Ted Lasso.