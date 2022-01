merveille

L’acteur s’est récemment exprimé sur sa prestation et a laissé la porte ouverte sur un éventuel départ du MCU. Est-ce que ça marche malgré la confirmation de Sony ?

Tom Holland Bomb : A-t-il dit au revoir à Marvel et Spider-Man ?

Depuis sa première apparition en Captain America : Guerre civile (2016), Tom Holland est devenue l’une des célébrités les plus appréciées des fans de Univers cinématographique Marvel lors de l’interprétation homme araignée. Jusqu’à la fin de 2021, l’incertitude subsistait quant à savoir si son renouvellement avec Sony Pictures se concrétiserait et ses membres ont rapporté que c’était, mais maintenant l’acteur sème le doute sur son avenir.

À l’époque, le joueur de 25 ans a annoncé que c’était la première fois qu’il n’avait aucun contrat avec qui que ce soit et qu’il pouvait prendre des vacances avec sa familleen plus de faire des sports extrêmes qui, étant liés à un studio, ne pouvaient pas le faire. Amy Pascalproducteur de Sonyassuré: « Nous sommes prêts pour le prochain film avec Marvel et Tom Holland. Nous avons pensé à cela à travers trois bandes et maintenant nous sommes sur le point de passer aux trois suivantes. Ce n’est pas notre fin dans le MCU. ». Y a-t-il un changement d’avis?

+Est-ce que Tom Holland arrête d’être Spider-Man ?

Une fois de plus, Holland a de nouveau laissé de grands doutes quant à ses prochaines étapes dans la franchisede sorte que dans ses récentes déclarations ne le montrent pas complètement convaincu. Les réseaux sociaux se sont fait l’écho de la rencontre mythique de date limite qui réunissait le jeune homme, Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais les paroles récitées par le dernier interprète du personnage risquent de ne pas plaire aux millions de fans.

Dans la conversation, les deux Maguire Quoi Garfield clairement ce que signifiait incarner le super-héros et À M avoué : « Spider-Man : No Way Home était une expérience aussi spéciale que possible ». Mais ensuite il a généré de l’incertitude dans le zoom en doutant de son avenir : « Je ne sais pas, il y a une partie de moi qui a l’impression que c’est le moment idéal pour sauter du bâtiment et se balancer au coucher du soleil et laisser le prochain enfant chanceux passer pour enfiler le costume. ».

Bien que cela n’ait pas été confirmé, on pense que les négociations ont été difficiles pour les deux parties, et même la fin de son dernier film laisse un goût d’adieu. Pour l’instant, ce que l’on sait, c’est que Sony Pictures continuera d’utiliser Spider-Man dans le MCU avec une nouvelle trilogie mettant en vedette Tom Holland.comme indiqué, mais il est encore temps de les publier et des nouvelles importantes peuvent survenir entre-temps.

