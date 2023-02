PRIX DES OSCARS 2023

La cérémonie des Oscars 2023 est plus proche que jamais et a apporté avec elle une question inattendue : Tom Holland sera-t-il présent ?

©GettyTom Holland aux Oscars 2018

En seulement un mois et une semaine Les Oscars 2023 auront lieu. Le gala de remise des prix le plus important à Hollywood se rapproche et avec lui de nombreuses questions. L’un des plus importants et qui revient chaque année est de savoir si Tom Holland assistera ou non à la cérémonie de remise des prix. Plus d’une fois, les fans ont exprimé leur désir de voir l’acteur de homme araignée sur le tapis rouge.

Bien que l’année dernière avec la nomination de Spider-Man : Pas de retour à la maison pour de meilleurs effets visuels Tom Holland brillé par son absence, la vérité est que pour cette année 2023, les espoirs ont refleuri parmi ses partisans. C’est parce que, une fois de plus, la rumeur s’est répandue qu’il pourrait héberger. Mais à quel point est-ce vrai ?

Tom Holland assistera-t-il aux Oscars 2023 ?

La réalité est que, encore une fois, On ne sait pas si Tom Holland participera enfin aux Oscars 2023. L’acteur est éloigné de l’attention médiatique afin de préserver sa santé mentale, si peu ou rien n’est connu de ses prochaines étapes. Même ainsi, il convient de noter qu’il a plus d’une fois exprimé clairement son désir de participer au gala.

« J’accueillerais ces putains d’Oscars ! Le faire seul serait super, mais si c’est avec Zendaya, quelqu’un que j’aime, ce serait encore mieux. Je crois qu’une expérience partagée est toujours meilleure qu’une expérience en solo”a-t-il souligné tout à l’heure. Et cela, pour l’instant, n’a été accompli dans aucune des cérémonies qui ont déjà eu lieu.

A tel point que pour cette année on s’attend à ce que l’Académie ait choisi Tom Holland comme l’un des invités vedettes bien qu’il n’ait pas été nominé. Quoi qu’il en soit pour le confirmer Il faudra patienter jusqu’au dimanche 12 mars prochain, date à laquelle le Dolby Theatre de Los Angeles rouvrira ses portes pour recevoir les célébrités les plus connues au monde à la recherche d’une statuette..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?