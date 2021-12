Tom Holland arrête l’interview pour pouvoir regarder Zendaya marcher sur le tapis rouge à la première de Spider-Man

Au cas où vous ne le sauriez pas, Spider-Man 3 est sur le point de sortir sur nos écrans cette semaine et les stars du nouveau film étaient en force pour la première américaine du film de super-héros tant attendu.

Mais pendant que Peter Parker lui-même, Tom Holland, faisait sa part et parlait à la presse, il a été un peu distrait lorsque sa co-star et sa petite amie Zendaya ont basculé.

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, le jeune homme de 25 ans parlait du film et de l’incroyable voyage qu’il a fait.

Tom Holland a arrêté l’interview lorsqu’il a entendu Zendaya arriver. Crédit : ET

Mais quelques minutes plus tard, l’attention de Holland est attirée par un énorme rugissement de la foule derrière lui, et il sait juste à qui c’est pour.

En souriant, il dit au journaliste : « Je pense que Zendaya vient juste d’arriver.

Il tourne ensuite la tête pour voir ce qui se passe, essayant de voir au-delà de la file de la presse et des photographes qui attendent leur prise de vue.

Holland dit : « On dirait que Zendaya vient d’arriver. »

Lui et le journaliste essaient ensuite à nouveau de voir s’ils peuvent apercevoir l’acteur, mais Holland dit, déçu: « Ah, elle est entrée, elle est entrée, elle est entrée, elle est entrée. » Vous pouvez jeter un œil au doux moment ci-dessous:

Avant la distraction, la star britannique avait expliqué à quel point il était étonné de voir à quel point le Homme araignée la franchise est arrivée et quel phénomène mondial c’est.

Il a déclaré au point de vente: « Honnêtement, je me sens un peu engourdi. Cela a été l’expérience la plus incroyable. Tout ce voyage depuis le jour où j’ai été choisi.

« Mon agent est ici et nous parlions juste du moment où j’ai reçu mon premier rappel, et nous nous sommes dit: » Oh, wow, peut-être que je pourrais réellement obtenir ce film. » Et ici, nous faisons la promotion Spider-Man 3.

« Je suis époustouflé. De le partager avec mes amis et ma famille. Honnêtement, cela signifie le monde. »

Ils sont tous deux apparus à la radio SiriusXM pour promouvoir Spider-Man : Pas de chemin à la maison et l’animatrice Jessica Shaw a souligné à quel point leur différence de hauteur de deux pouces est évidente au cours d’une scène en particulier.

Le couple a dû répondre à des questions sur sa taille lors de sa promotion. Crédit : Alamy

« Zendaya, je voulais demander. Et en fait, et Tom, je voulais vous demander parce que dans le premier, dans, dans Loin de la maison quand MJ et Peter s’embrassent et Zendaya, tu es plus grand que Tom et c’est devenu ça, cette chose », a-t-il déclaré.

Holland a répondu à la question et a dit que deux pouces n’étaient pas vraiment une grande différence et trouve étrange que les gens demandent s’il était difficile de faire une scène de baiser.

La star britannique a ajouté que leur différence de taille ne les affectait pas personnellement et trouvait « ridicule » l’hypothèse selon laquelle les hommes devraient être plus grands que leurs partenaires féminines.

« Je me souviens quand nous faisions le Homme araignée tests d’écran, je veux dire – il faudrait demander [director] Jon Watts cette question – mais toutes les filles que nous avons testées pour les deux rôles étaient plus grandes que moi », a-t-il déclaré.

« Et je me demande si Jon, c’était une décision que Jon avait prise. Il y avait, il n’y avait personne qui a testé qui était plus petit que moi.