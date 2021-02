Tom Holland appelle Spider-Man 3 Shoot avec son frère un point culminant de sa carrière

Tom Holland a fait ses débuts à Hollywood dont la plupart des acteurs rêvent lorsqu’il a été choisi pour le rôle de Peter Parker alias Spider-Man dans le MCU. Après avoir remporté un succès mondial en tant que Webbed Wall-Crawler, Holland tourne actuellement le troisième solo Homme araignée film. L’acteur a récemment publié une photo de l’ensemble de Spider-Man 3 sur Instagram, et dans les légendes a déclaré que le tournage était un moment fort de sa carrière.

Dans la photo, Tom Holland est vu en tenue complète de Spider-Man, portant son frère Harry sur ses épaules. Les photos précédentes de l’ensemble ont laissé entendre que Harry Holland jouera le rôle d’un petit escroc que Spidey met en ligne. On ne sait pas si la référence de Tom Holland au fait que cette journée est un moment fort de sa carrière pour lui est une référence au travail avec son frère ou à une autre scène majeure filmée ce jour-là.

Dans le passé, le jeune acteur a exprimé à plusieurs reprises son amour pour le MCU, qui est bien antérieur à son casting de Spider-Man. Selon Holland, il avait pas moins de 30 costumes de Spider-Man dans son enfance, ainsi que des draps et d’autres marchandises appartenant à Spidey.

Quand est venu le temps d’auditionner pour le rôle de Spider-Man du MCU, Holland a tout donné, se lançant dans une série de tests d’écran seul et avec d’autres acteurs, notamment Robert Downey Jr lui-même. Pourtant, l’acteur a récemment déclaré à Variety qu’un long moment s’était écoulé sans avoir eu de nouvelles de Marvel Studios. À tel point que lorsqu’il a appris que le studio aurait pu lancer un nouveau Spider-Man, il a supposé que c’était quelqu’un d’autre. Jusqu’à ce qu’il google les nouvelles pour lui-même.

«J’ai eu mon ordinateur et mon chien était assis à côté de moi. Je tape« Marvel ». J’ai toujours l’article sauvegardé sur mon ordinateur. Il disait: « Nous aimerions vous présenter notre nouveau Spider-Man, Tom Holland. » J’ai cassé mon ordinateur, parce que je l’ai retourné en l’air. Il est tombé de mon lit; mon chien est devenu fou. J’ai couru en bas. Je disais à ma famille: « J’ai eu le rôle! J’ai eu le rôle! » Et évidemment, c’était juste à l’époque où Sony avait été piraté, alors mon frère, Harry, qui est assez féru de technologie, a dit: ‘Non, ce n’est pas vrai. Ils vous auraient appelé. Ils ont été piratés. ‘ Et puis le studio m’a appelé et m’a donné la nouvelle. C’était tellement bizarre comment ça s’est passé. «