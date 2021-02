Tom Holland aimerait jouer James Bond: j’ai l’air plutôt bien dans un costume

Jeune acteur britannique Tom Holland a fait sa marque à Hollywood en jouant l’un des personnages les plus emblématiques jamais créés lorsqu’il a été choisi comme Spider-Man dans le MCU. Mais l’étoile montante a toujours soif d’autres rôles emblématiques auxquels il peut donner une touche personnelle. Dans une interview avec Variety, lorsqu’on a demandé à Holland s’il y avait des rôles qui l’intéressaient particulièrement, il a nommé James Bond comme son choix favori.

«J’ai deux rôles à venir que je jouerai dans les prochaines années et qui me passionnent vraiment, mais je ne peux pas encore en parler. Mais je veux dire, en fin de compte, en tant que jeune britannique qui aime cinéma, j’aimerais être James Bond. Alors, vous savez, je mets juste ça là-bas. J’ai l’air plutôt bien dans un costume. «

Pour les fans qui connaissent le mieux la Hollande comme le sympathique et enthousiaste Peter Parker aka Homme araignée, il peut être difficile d’imaginer l’acteur comme l’agent secret distant 007. Mais le travail récent de Holland, de cerise à Le diable tout le temps, a prouvé qu’il avait une grande portée et serait un choix intéressant et inattendu pour devenir le prochain Bond.

Malheureusement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne se produira probablement jamais. L’âge moyen des acteurs de Bond oscille autour de 43 ans. À 24 ans, la Hollande pourrait être jugée trop jeune pour jouer un rôle qui demande beaucoup de gravité. Henry Cavill avait 22 ans lorsqu’il a auditionné pour jouer Bond dans Casino Royale, mais a été battu par Daniel Craig, qui avait 38 ans à l’époque.

Un autre facteur important est que la Hollande est déjà trop célèbre. La James Bond La franchise a historiquement choisi des acteurs moins connus avec peu de bagages passés d’autres rôles pour représenter Bond. Le public serait moins investi dans le voyage de Holland en tant que Bond s’il s’attendait à ce qu’il passe à l’action à tout moment.

Pourtant, alors que Bond pourrait être hors de portée pour la Hollande pour le moment, il serait un ajout parfait à la Kingsman franchise, qui est essentiellement un pastiche de Bond, et qui présente des acteurs beaucoup plus jeunes dans les rôles principaux.

Pour l’instant, Holland est trop occupé avec ses propres films pour se désintéresser de Bond. Mis à part Spider-Man, Holland est également sur le point de représenter Nathan Drake du Inexploré jeux dans un rôle en direct similaire à Indiana Jones.

Puis il y a le prochain cerise, qui verra Holland dans le rôle principal d’un ancien combattant qui rentre chez lui souffrant du SSPT et devient dépendant aux opioïdes, se tournant vers une vie de crime pour permettre sa dépendance. La bande-annonce du film a déjà suscité des éloges, et il est même question d’une nomination aux Oscars pour Hollande. Tout ce succès critique et commercial devrait compenser toute déception que Holland pourrait ressentir de ne pas jouer à Bond. Cela vient de Variety.

Sujets: James Bond, Spider-man