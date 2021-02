Tom Holland affirme que Spider-Man 3 est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé

Spider-Man 3 sera le « film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé » selon la star Tom Holland. Devant sortir à la fin de l’année, la suite à venir ravira les fans de Marvel de voir ce qui se passera. Les détails de l’intrigue n’ont pas été révélés, mais ce que nous savons, c’est que le film utilisera un multivers d’action en direct, provoquant toutes sortes de rumeurs sur d’autres super-héros – et même des versions alternatives de Spider-Man – faisant équipe avec Holland’s Web -slinger.

Parler de Spider-Man 3 dans une nouvelle interview avec Variety, Holland semble taquiner qu’au moins certaines des rumeurs sont vraies. Il s’arrête avant de révéler les détails spécifiques de l’intrigue, mais en décrivant la suite comme le «film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé», il est clair que la Hollande et l’entreprise ont quelque chose de grand en réserve pour les fans de Marvel Spider-Man 3. De l’interview:

« Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu de version autonome. un film de super-héros comme celui-ci … Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. «

Jon Watts dirigera Spider-Man 3, qui n’est pas encore officiellement intitulé, après avoir précédemment dirigé Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi. Chris McKenna et Erik Sommers ont également écrit la suite. Avec Holland reprenant son rôle de Peter Parker, la suite ramène Zendaya dans MJ, Marisa Tomei dans tante May, Tony Revolori dans Flash Thompson et Jacob Batalon dans Ned Leeds.

De plus, il a été confirmé que Benedict Cumberbatch apparaîtra dans le film sous le nom de Doctor Strange, le plus susceptible d’établir un scénario à plusieurs versets pour la suite. Alfred Molina devrait également revenir pour reprendre son rôle de docteur Octopus de Sam Raimi Spider-Man 2, tandis que Jamie Foxx apparaîtra également comme son L’incroyable Spider-Man 2 personnage Electro.

On dit que la suite comprendra des acteurs du précédent Homme araignée franchises de films. Chez Sam Raimi Homme araignée des films, Tobey Maguire et Kirsten Dunst seraient apparus, tout comme Andrew Garfield et Emma Stone de L’incroyable homme-araignée. Charlie Cox aurait également été sur le plateau pour filmer un Daredevil camée. Rien de tout cela n’a été officiellement confirmé par le studio, mais avec les rumeurs qui apparaissent constamment dans les nouvelles, il serait plus surprenant à ce stade que ces acteurs n’a pas apparaît dans Spider-Man 3.

Spider-Man 3 devrait sortir en salles le 17 décembre 2021 et le tournage est actuellement en cours. En attendant, Holland peut être vu dans le nouveau film des Russo Brothers cerise, qui devrait sortir en salles le 26 février puis sur Apple TV + le 12 mars. Inspiré par les frères et sœurs cinéastes, Holland tease également qu’il serait prêt à réaliser un film à un moment donné et a même écrit un scénario avec son frère Harry. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l’interview complète avec Holland chez Variety.

