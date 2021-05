Tom Holland a une petite amie et ce n’est pas Zendaya

Même si avant de venir à Marvel, Tom Holland Il avait déjà une longue filmographie, c’est grâce à Spiderman qu’il a réussi à se catapulter vers une renommée internationale. Mais, à mesure que la reconnaissance mondiale est venue, l’ingérence dans sa vie privée a fait de même, y compris certaines rumeurs sur la fille qui lui a volé le cœur et, Zendaya, a été la première à apparaître sur la liste.

En 2017, lorsque le premier film de Tom Holland Comme Peter Parker, Zendaya est entré dans la peau de MJ, le grand amour du protagoniste. À tel point que la chimie transmise à la fois par l’ancienne star de Disney et par le Britannique a traversé l’écran et, pour cette même raison, plus d’une fois ils ont été impliqués dans des rumeurs de romance.

Tom Holland et Zendaya. Photo: (Getty)



Cependant, à chaque chance qu’ils ont eue, Holland et son coéquipier ont pris sur eux de le réfuter. En fait, il a lui-même déclaré que Zendaya n’était rien de plus qu’un ami et, à son tour, était celui qui lui avait appris à faire face à la renommée qui a amené son inclusion au MCU en tant que plus jeune super-héros de la franchise. Bien qu’ils aient admis leur amitié, les fans n’étaient pas convaincus.

Cependant, depuis juin 2020, il a été confirmé que le fils du légendaire Dominic Holland et Zendaya ne sont que des amis, en plus du fait qu’au milieu de ces rumeurs, elle s’est engagée dans une cour avec Jacob Elordi, le également protagoniste. de Inexploré Il a confirmé sa relation avec l’actrice Nadia Parkes, qui, selon ce que le Daily Mail rapportait à l’époque, avait passé la quarantaine avec lui après deux ou trois mois de relation.

De plus, d’après ce que Elle US a révélé, les acteurs avaient prévu de garder leur relation secrète, mais des rumeurs les hantaient et, apparemment, c’était la raison pour laquelle Tom Holland elle a décidé de publier une photo de son amour sur Instagram. Bien que, pour ne pas donner plus de parole, il n’écrivit rien dans la légende, mais montra seulement Parkes sur un vélo et avec le masque.