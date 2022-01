Tom Holland a un nouveau métier : il est désormais mannequin Prada

CÉLÉBRITÉS

L’acteur n’a cessé de révolutionner le monde d’Hollywood après son rôle dans Spider-Man : ‘No Way Home’ avec Zendanya.

©Getty imagesTom Holland.

Tom Holland est sans aucun doute l’un des acteurs qui captive le public en ce moment dans son rôle de homme araignée dans la saga Marvel avec Zendaya, sa petite amie actuelle. Au milieu du succès, l’acteur a surpris il y a quelques jours dans le monde de la mode après avoir été mannequin pour Prada.

À tout juste 25 ans, l’acteur était présent dans une campagne Summer Season 2022 pour l’une des plus grandes maisons de luxe italiennes au style élégant : une veste boutonnée marron et un blazer gris oversize ouvert avec un pantalon assorti. Il a partagé les images avec ses followers sur son compte Instagram.

Le cliché n’a pas tardé à avoir des likes instantanément, au point d’atteindre les 10 millions de cœurs et les compliments pleuvaient sur lui. Il convient de rappeler que, pour la première du film, il portait un costume noir boutonné classique, un pantalon habillé et une chemise blanche avec une cravate noire.

Côté chaussures, elle a opté pour le look avec des bottes en cuir noir à talon carré et cheveux ondulés, l’une des dernières coiffures à la mode. De son côté, Zendanya n’était pas en reste à cette époque car elle portait une robe lingerie Valentino, fendue sur le côté gauche et dos nu, avec une base nude foncée avec des toiles d’araignées et des sequins noirs brodés.

Actuellement, ils pouvaient être vus ensemble à Londres avec leurs familles pour profiter du film. « Harry Potter et l’enfant maudit » au Palace Theatre, dans le West End de Londres. La sortie a commencé par une promenade dans Jo Malone, une boutique de parfums où ils ont acheté des cadeaux pour la mère de Holland, Nikki, et ses frères Harry, Paddy et Sam.

