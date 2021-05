Tom Holland a-t-il oublié de promouvoir son prochain film?

Peu d’acteurs parviennent à obtenir une excellente position à Hollywood malgré leur jeune âge. Mais, Tom Holland, qui n’a que 24 ans, échappe à cette règle et se positionne déjà, non seulement comme l’un des interprètes du moment, mais aussi comme l’un des plus prometteurs pour l’avenir du cinéma.

Car plus que sa carrière est longue, puisque les films peuvent se compter sur son CV depuis l’âge de 12 ans, c’est son arrivée chez Marvel, à 19 ans, lorsqu’il s’est lancé à la renommée internationale. Est-ce que, quand il a commencé à s’habiller en Spiderman, Tom Holland Il s’est fait un nom et son visage a commencé à parcourir le monde, augmentant immédiatement son nombre de fans.

Son travail en tant que Spiderman a propulsé Tom Holland vers une renommée internationale. Photo: (IMDB)



Cependant, pour le Britannique, gagner des followers n’était pas le seul avantage de faire partie du MCU, mais il a également réussi à démontrer sa polyvalence, sa sympathie et son dynamisme devant les caméras. A tel point que, pour le moment, la carrière de cet interprète ne cesse de grandir et lui-même s’assure que rien ne la gâche.

C’est pour ça que, Tom Holland Cela revient à analyser en détail les propositions qui lui sont soumises afin de ne pas se tromper ni nuire à son image. Mais apparemment quand il a joué Marcher dans le chaosIl n’a pas pensé aux conséquences que cela pouvait lui apporter.

Le film, où Holland donne vie à Todd Hewitt, raconte l’histoire d’un monde où toutes les femmes ont disparu, mais à un moment donné, une fille nommée Viola (Daisy Ridley) s’écrase sur sa planète et lui, sans comprendre les raisons, embarquera avec elle dans une aventure pleine de dangers pour la protéger. Cependant, ce long métrage avait plus de problèmes que de solutions et était un casse-tête pour l’ensemble du casting.

Tom Holland et Daisy Ridley sur le plateau. Photo: (IMDB)



C’est que, assez curieusement, Marcher dans le chaos a commencé le tournage en 2017 et a subi plus d’un revers au moment des enregistrements. En fait, une fois qu’ils l’ont terminé, ils se sont souvenus de l’absence de certaines scènes et ce n’est qu’en 2019 que Tom Holland, puis plongé dans Spiderman, il a pu revenir sur le plateau de ce film. Et, lorsqu’en 2020, ils étaient sur le point de le publier, la pandémie de coronavirus est arrivée pour tout compliquer beaucoup plus.

Quoi qu’il en soit, après une longue période d’attente, le film est finalement sorti en salles, mais apparemment Tom Holland il a oublié son existence. Contrairement aux longs métrages comme cerise ou même Spiderman: pas de chemin à la maison, l’acteur a décidé de ne pas promouvoir Marcher dans le chaos dans leurs réseaux et, toutes indications, que c’est par crainte que la malchance de l’ensemble ne soit transférée à sa carrière en plein essor.