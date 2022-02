Tom Holland a subi un gros problème en se préparant à être Nathan Drake dans Uncharted

célébrités

Inexploré C’est le dernier film de Tom Holland en tant qu’homme principal et c’est un succès en salles, mais la préparation du personnage de Nathan Drake a posé quelques problèmes à l’acteur. On vous dit !

© GettyTom Holland fait la promotion d’Uncharted

Tom Holland Il est devenu, ces derniers temps, l’un des acteurs les plus importants d’Hollywood. A tout juste 25 ans, sa carrière est en plein essor et, de fait, il est actuellement le nouveau roi des panneaux publicitaires. Maintenant, après le succès de Spider-Man : Pas de retour à la maisonqui a marqué l’histoire du cinéma, est arrivé Inexploréun film qui n’a rien à voir avec le dernier succès de Marvel.

Au Inexploré, Tom Holland joue Nathan Drake et se lance dans l’un des films d’action les plus importants de sa carrière. Pour ce film, l’acteur a joué dans plusieurs scènes à risque et les a interprétées à la perfection. Autant dire que ce long métrage est pour lui un changement d’essence total et le met même sur la voie de devenir une figure de ce genre si important dans l’industrie cinématographique. Bien qu’avec Spider-Man, il ait eu ses moments de combats et d’adrénaline, c’était maintenant qu’il devait donner le meilleur de lui-même.

À tel point que, comme il le fait pour chaque rôle, Holland s’est parfaitement préparé à ce moment et a subi des entraînements plus puissants. Cependant, pour donner vie à l’aventurier Nathan Drake, il a également dû s’immerger dans le monde des bars. C’est que, selon le film, avant de commencer sa chasse au trésor, il est un serveur qui gagne sa vie en servant des boissons et en effectuant des vols dans ce bar. Mais, aussi simple que cela puisse paraître, pour jouer un rôle incroyable, Tom s’est lancé dans l’apprentissage de la préparation des boissons.

En fait, selon lui, pour le faire parfaitement, il a suivi des cours de barman et travaillé dans un bar londonien. Cependant, tout n’était pas rose car le gérant des lieux l’a viré ! C’est ainsi qu’il l’a avoué dans une interview : «L’une des choses que je préfère dans ce que je fais dans la vie, c’est que vous avez l’opportunité d’apprendre une nouvelle compétence.« , a-t-il dit avant SMX. Puis il a ajouté : « Ça a été très amusant”.

Cependant, avoir une célébrité mondialement connue servant des boissons n’était pas entièrement agréable pour les propriétaires de bar, car la nouvelle s’est répandue et les gens ont continué à affluer vers le lieu pour voir la Hollande. « Alors que les gens se répandaient dans la ville en réalisant que « apparemment, Tom Holland était barman dans ce bar », le gérant a commencé à le remarquer et j’ai finalement été expulsé.raconte Tom.

Malgré tout, le responsable local a pu revenir sur ses pas et s’apercevoir qu’avoir une star mondiale comme employé est synonyme de presse. « Je leur ai donné beaucoup de presse alors ils se taisent et me laissent revenir« , Colline. Et, d’après ce que vous voyez dans le film, l’acteur a très bien fini de se préparer pour son rôle de barman. Eh bien, la vérité est que même si les scènes d’action sont les plus emblématiques et les plus excitantes, ses rôles dans le bar étaient uniques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂